26 сентября 2025, 17:18

Людмила Максакова (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Людмила Васильевна Максакова — одна из самых ярких звезд советского кинематографа и театра. 26 сентября актрисе исполняется 85 лет. За свою долгую карьеру она сыграла десятки ролей и более полувека остается в труппе Театра имени Вахтангова. О том, ​как Максакова живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Максаковой Личная жизнь Людмилы Максаковой Сын и дочь Людмилы Максаковой Характер и публичные выступления Людмила Максакова сегодня

Биография Людмилы Максаковой

«Но все-таки в мамином жестком воспитании был один громадный плюс. Мама сама пахала всю жизнь и мне твердила: "Надо трудиться". Вот я и была все время чем-то занята: училась музыке, языкам, а еще вязала, вышивала, готовила», — вспоминала Максакова.

Личная жизнь Людмилы Максаковой

Первые отношения

«Вокзал для двоих»: роман с Микаэлем Таривердиевым

Брак с Петером Игенбергсом

Сын и дочь Людмилы Максаковой

Людмила Максакова с дочерью Марией* и внуком Петей (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)



Характер и публичные выступления

Людмила Максакова сегодня