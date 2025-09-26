Сын похитил 260 миллионов рублей, а дочь иноагент: Людмиле Максаковой 85 лет. Тайна отцовства актрисы и что известно о ее личной жизни
Людмила Васильевна Максакова — одна из самых ярких звезд советского кинематографа и театра. 26 сентября актрисе исполняется 85 лет. За свою долгую карьеру она сыграла десятки ролей и более полувека остается в труппе Театра имени Вахтангова. О том, как Максакова живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Людмилы МаксаковойБудущая актриса родилась 26 сентября 1940 года в семье знаменитой оперной певицы Марии Петровны Максаковой, выступавшей на сцене Большого театра. Имя отца долгое время оставалось тайной. Существовала версия, что им был певец Александр Волков, оказавшийся во время войны в оккупации и эмигрировавший в США. В СССР его признали предателем, и Мария Петровна предпочла скрыть правду от дочери.
Актриса также рассказывала, что мама всегда была с ней строгой: она запрещала ей гулять, ходить в гости или в кино.
«Но все-таки в мамином жестком воспитании был один громадный плюс. Мама сама пахала всю жизнь и мне твердила: "Надо трудиться". Вот я и была все время чем-то занята: училась музыке, языкам, а еще вязала, вышивала, готовила», — вспоминала Максакова.Отчество Людмила получила от Василия Новикова, работника аппарата госбезопасности, который помогал семье. Сама актриса не задавала матери вопросов о своем происхождении.
Личная жизнь Людмилы Максаковой
Первые отношенияПервым серьезным союзом Людмилы стала семья с художником Львом Збарским. В 1970 году у пары родился сын Максим. Формально брак не был зарегистрирован, но Лев усыновил мальчика. Молодая мать совмещала работу в театре и заботу о сыне, который часто оставался на попечении бабушки и няни. Быт в неустроенной мастерской, ревность мужа и постоянные конфликты привели к разрыву. После расставания Збарский эмигрировал в США, а для этого понадобилось официально оформить «разусыновление».
«Вокзал для двоих»: роман с Микаэлем ТаривердиевымОдним из самых известных романов актрисы стали отношения с композитором Микаэлем Таривердиевым. Однако их связь закончилась после трагичного случая: однажды они ехали на машине и сбили молодого человека, который неожиданно выскочил на проезжую часть. Композитор взял вину на себя и был осужден на два года. Ходили слухи, что на самом деле за рулем находилась Людмила, а Микаэль сознательно прикрыл ее. Эта история, по мнению многих, легла в основу сценария фильма «Вокзал для двоих».
Брак с Петером ИгенбергсомЕдинственным официальным мужем актрисы стал ученый-физик из ФРГ Петер Андреас Игенбергс, имевший эстонские и латвийские корни. В Советском Союзе брак с иностранцем считался смелым поступком, и после свадьбы актрисе стало сложнее получать роли в кино и ездить на гастроли. Несмотря на трудности, семейная жизнь оказалась счастливой. Петер стал отцом для Максима и в 1977 году вместе с Людмилой дождался рождения дочери Марии. Супруг посвятил себя бизнесу, а пара прожила в браке более 40 лет. В 2018 году Игенбергс скончался.
Сын и дочь Людмилы МаксаковойМаксим Максаков — старший ребенок актрисы. Первый его брак быстро распался, во втором он воспитывает дочь в Италии. Несколько лет назад Максим оказался в центре громкого уголовного дела: его обвинили в хищении бюджетных средств в размере 260 миллионов рублей. В итоге он получил три года лишения свободы.
Дочь актрисы Мария Максакова* с 2003 года выступала на сцене Большого театра. Позже она занялась политикой и стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В 2015 году Мария Максакова* вышла замуж за депутата Дениса Вороненкова. На тот момент против политика выдвигались обвинения в финансовых махинациях, и он рисковал лишиться депутатской неприкосновенности.
Опасаясь уголовного преследования, Вороненков принял решение уехать в Киев. У Марии* к тому времени уже был общий с ним сын Иван. Она последовала за мужем, оставив старших детей от предыдущего союза на попечении их отца Владимира Тюрина и своей матери. По воспоминаниям близких, Людмила Васильевна пыталась отговорить дочь от этого шага, но Мария* настояла на своем.
В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Людмила Максакова публично не скрывала отрицательного отношения к зятю и не выразила сожаления по поводу его гибели. После этого между матерью и дочерью начался серьезный разлад. Людмила Васильевна так и не встретилась с младшим внуком и отказывалась приезжать к Марии* в Киев. В дальнейшем их общение свелось к редким телефонным разговорам.
В 2021 году Мария* предприняла попытку примирения: приехала в Москву, принесла матери цветы и навестила ее в театре. Однако Людмила Васильевна отказалась принять подарок и не пригласила дочь к себе домой. Позже Мария* открыто рассказывала о семейных конфликтах в телепередачах, включая программу «Судьба человека», что вызвало новое недовольство матери.
Сегодня Мария* живет в Карпатах, воспитывает сына и заявляет о желании получить украинское гражданство. В мае 2023 года она была внесена в реестр иноагентов.