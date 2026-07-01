Стал предателем в «Бригаде» и освоил профессию пилота в 40 лет: трагическая смерть актера Александра Высоковского
1 июля 2026 года стало известно о смерти актера Александра Высоковского. Звезда сериала «Бригада» трагически погиб в Подмосковье. Подробнее о биографии артиста и причине его смерти — в материале «Радио 1».
Биография Александра Высоковского
Александр Викторович Высоковский родился 24 августа 1963 года в поселке Ленинский Казахской ССР. Его воспитанием в основном занималась мать, работавшая экономистом. Вскоре после этого семья Высоковского приняла решение переехать в Москву, и среднее образование Саша завершил уже в российской столице.
Сначала он пытался следовать по стопам отца и поступил в авиационный техникум. Затем работал конструктором, а в 1983 году отправился служить в Военно-морской флот. Три года будущий артист посвятил военной службе.
После возвращения из армии Александр Высоковский осознал, что его истинное призвание лежит в другой сфере, и решил посвятить себя актерской деятельности. В 1990 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве.
Карьера Александра Высоковского
Еще в студенческие годы Высоковский начал свою карьеру в театре. Приобретя необходимый опыт, он смог устроиться в МХАТ и Театр имени Станиславского. На сцене молодой человек исполнил множество как главных, так и второстепенных ролей: Шон Кьоу в пьесе «Герой» Дж. Синга, Джим в спектакле «Стеклянный зверинце» Т. Уильямса, Антоний в «Антонии и Клеопатре», главную роль в «Гамлете» В. Шекспира, учителя пения в «Полоумном Журдене» Ж.-Б. Мольера и множество других.
Параллельно с театральной деятельностью Высоковский начал сниматься в кино. Его дебют состоялся в 1988 году, когда он исполнил главную роль в драме «Белые вороны», рассказывающей о солдате, вернувшемся домой из Афганистана. Впоследствии он также участвовал в съемках фильмов «В тумане» и «Непредвиденные визиты».
Артист получил широкую известность благодаря роли в криминальном сериале Алексея Сидорова «Бригада» (2002). Он сыграл Максима Карельского (Мака) — телохранителя главного героя, Александра Белова, которого воплотил на экране Сергей Безруков. В сюжете «Бригады» Макс оказался предателем и убил друзей Белова, но в конце концов погиб от его руки.
После этого Высоковский принял участие в таких фильмах, как «Бумер» (2003, режиссёр Петр Буслов), «Путевой обходчик» (2007, режиссёр Игорь Шавлак) и других. Среди сериалов, в которых он снимался, можно выделить «Звездочет» (2004, режиссёры Гурий Атнев и Андрей Силкин), «Петля Нестерова» (2015, режиссёр Илья Казанков), «Смерш. Продолжение» (2022, режиссёр Олег Фомин), «Враг у ворот» (2024, режиссёр Никита Грамматиков) и другие.
В роли режиссёра он создал военный фильм «Без права на ошибку» (2010) и мелодрамы «Не того поля ягода» (2016), «Окна дома твоего» (2018), «Вспоминая тебя» (2019), «Венец творения» (2019), а также «Я тебя найду через года» (2025) и другие.
В возрасте 40 лет Высоковский вернулся к своему детскому увлечению авиацией и стал профессиональным пилотом гражданской авиации. При этом он продолжал активно сниматься в кино. Последний проект с его участием, сериал «Берлинская жара», вышел в 2025 году, где Александр исполнил роль Гитлера. За два года до этого был выпущен мини-сериал «Операция "Неман"».
Личная жизнь Александра Высоковского
Александр впервые связал себя узами брака в конце 90-х годов, однако этот союз он предпочитал не обсуждать. Второй избранницей актёра стала женщина по имени Лилия. В общей сложности у звезды сериала «Бригада» трое детей: дочь и двое сыновей.
Причина смерти Александра Высоковского
Тело 62-летнего актера Александра Высоковского, знакомого зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер», обнаружили в реке Оке в Подмосковье. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Артист исчез во время рыбалки вместе со своим сыном. Александр отправился дальше по Пущинской косе и вскоре перестал выходить на связь.
Предварительная экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия — Высоковский захлебнулся. Отмечается, что трагедия с актером не носит криминального характера и классифицируется следствием как несчастный случай.