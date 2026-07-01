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Названа причина смерти актера Александра Высоковского

Baza: Актёр Александр Высоковский умер из-за механической асфиксии
Фото: iStock/Soumen Hazra

Стала известна причина смерти актера Александра Высоковского. Об этом пишет Baza.



Известный артист скончался более 12 часов назад в Подмосковье, в районе Пущинской косы. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия, Высоковский захлебнулся. Уточняется, что трагедия с актером, знакомым зрителям по сериалу «Бригада», не имеет криминального характера и рассматривается следствием как несчастный случай.

Накануне актёр исчез после рыбалки в Московской области. Он отправился к Оке вместе со своим 17-летним сыном. Александр ушёл дальше по косе и перестал выходить на связь. Сначала сын пытался найти отца, но затем вернулся домой. Родственники начали беспокоиться, вскоре жена артиста обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении.

Екатерина Коршунова

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