Названа причина смерти актера Александра Высоковского
Стала известна причина смерти актера Александра Высоковского. Об этом пишет Baza.
Известный артист скончался более 12 часов назад в Подмосковье, в районе Пущинской косы. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия, Высоковский захлебнулся. Уточняется, что трагедия с актером, знакомым зрителям по сериалу «Бригада», не имеет криминального характера и рассматривается следствием как несчастный случай.
Накануне актёр исчез после рыбалки в Московской области. Он отправился к Оке вместе со своим 17-летним сыном. Александр ушёл дальше по косе и перестал выходить на связь. Сначала сын пытался найти отца, но затем вернулся домой. Родственники начали беспокоиться, вскоре жена артиста обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении.
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