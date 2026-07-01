Тело найдено в реке Ока на месте поисков актера Александра Высоковского
На месте поисков актера Александра Высоковского, пропавшего во время рыбалки на реке Ока в Подмосковье, найдено тело. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из реки извлечен труп, который предстоит опознать, проинформировал источник РЕН ТВ. По предварительным данным, погибшим оказался актер. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Александр Высоковский пропал во время рыбалки с сыном. Об этом сообщила супруга артиста. Уточняется, что Высоковский отошел от сына и не вернулся. Семья не смогла найти актера самостоятельно.
Когда стало известно об исчезновении Высоковского, волонтеры начали поисковые мероприятия. Жена знаменитости также обратилась к неравнодушным людям с просьбой о помощи.
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