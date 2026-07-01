Девушка обвинила массажиста в попытке изнасилования во время сеанса в Москве
Девушка обвинила массажиста в попытке изнасилования во время сеанса в Москве. Об этом пишет SHOT.
25-летняя Анастасия пришла на массаж к 56-летнему специалисту Михаилу в салон, расположенный на улице Космонавтов. Это был её третий визит к нему. Однако в этот раз, по словам девушки, массажист начал проявлять к ней непристойные действия. По её утверждению, мужчина разделся, надел презерватив и попытался вступить с ней в интимную связь.
Анастасия не приняла такое поведение и, вырвавшись, убежала из салона. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Михаила задержали. Выяснилось, что они ранее были знакомы: оба работали в одном фитнес-центре. Сам массажист отрицает обвинения, утверждая, что сеанс прошёл в обычном режиме, а обвинения в его адрес — это плод воображения бывшей коллеги. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье, касающейся насильственных действий сексуального характера.
Читайте также: