09 декабря 2025, 17:40

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

За свою жизнь Людмила Зыкина пережила множество трудностей. Она теряла голос, сделала три аборта и терпела многочисленные измены мужей. Певица так и не смогла построить семью, но ей удалось стать легендой. О том, что известно о жизненном пути знаменитости и тайне пропавших бриллиантов — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Людмилы Зыкиной Карьера певицы Отношения Людмилы Зыкиной с политикам Личная жизнь Людмилы Зыкиной Неофициальные романы Людмилы Зыкиной Причина смерти Тайна пропавших драгоценностей

Биография Людмилы Зыкиной

«Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова, Ляпидевского, Белякова и, конечно, героинями-летчицами — Расковой, Гризодубовой, Осипенко. Была я коренастая девчонка, носила значок ГТО первой ступени — ещё на цепочке. Играла и в волейбол, и в футбол, даже в хоккей — ни в чём не хотела уступать мальчишкам. Летом с велосипеда не слезала. Сама его ремонтировала, разбирала и собирала, смазывала подшипники. Обожала копаться в моторах; после войны даже на мотоцикле трофейном носилась по Черёмушкам. И каждый самолёт провожала взглядом», — говорила певица в одном из интервью.

«Какие же были у моих родственников чудесные голоса! Позже в Хоре имени Пятницкого, и на радио, и просто в деревнях встречала я сотни певцов и певиц. Но таких голосов, как в доме нашем, не слышала больше нигде! У бабушки был альт, у отца — бас, у тёти Паши — скорее всего, меццо. А вот у мамы был голос совершенно своеобразного тембра, высокий», — вспоминала Людмила Георгиевна.

Карьера певицы

«У Захарова я училась постигать «подходы» к песне. <…> Он осуждал слащавую приторность некоторых певцов, сетовал на их дурной вкус, излишнюю жестикуляцию, подвывания и тому подобные «украшательства», требовал максимальной строгости и простоты исполнения», — рассказывала артистка.

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости)

«Вдруг — неожиданно для себя — я что-то запела и поразилась — голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья — пою! Не поверила себе, взяла повыше — звучит! Спела захаровскую «Куда б ни шёл, ни ехал ты» — все в порядке», — отметила певица.

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Александр Невежин)

Отношения Людмилы Зыкиной с политикам

Борис Ельцин и Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Владимир Путин и Людмила Зыкина (Фото: www.kremlin.ru)

Личная жизнь Людмилы Зыкиной

«Не разведёшься — будешь невыездной», — сказала ей тогда чиновница.

«Я слишком люблю то, что делаю. Это на первом месте у меня: все, что мне мешало когда-то, я все отбрасывала. Может быть поэтому у меня и семья не сложилась. <…> Ежедневно репетиции, почти каждый день концерты, иногда по два в день. <…> Кому из мужчин понравится жена, которая приходит за полночь уставшая», — говорила Зыкина.

Неофициальные романы Людмилы Зыкиной

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Причина смерти

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Тайна пропавших драгоценностей

«После смерти Людмилы её украшения пропали. Поэтому адвокат Левчук от имени доверителя Сергея Зыкина написал заявление в полицию. В 2010 году полиция пришла с обыском к помощнице Людмилы Зыкиной Татьяне Свинковой. Изъяла у неё личные вещи Людмилы и часть украшений. Оказалось, Свинкова вывезла все добро Люси к себе на дачу. И даже выходила на люди в её драгоценностях. Но у помощницы нашли далеко не всю коллекцию. Остальная часть украшений считается пропавшей», — говорила подруга артистки Елена Лосева.