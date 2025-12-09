Тайна пропавших бриллиантов, связь с политиками, три аборта и море измен: что скрывала Людмила Зыкина и почему так и не стала мамой?
За свою жизнь Людмила Зыкина пережила множество трудностей. Она теряла голос, сделала три аборта и терпела многочисленные измены мужей. Певица так и не смогла построить семью, но ей удалось стать легендой. О том, что известно о жизненном пути знаменитости и тайне пропавших бриллиантов — в материале «Радио 1».
Биография Людмилы Зыкиной
Людмила Зыкина родилась 10 июня 1929 года на окраине Москвы. Ее мать работала санитаркой в больнице, а отец был снабженцем на хлебозаводе.
С ранних лет Людмила проявляла широкий круг интересов. Она самостоятельно научилась играть на баяне и гитаре, а также увлекалась танцами. Однако ее грезы о будущем были далеки от сцены — как и многие девочки того времени, Зыкина мечтала о небе и хотела стать летчицей.
«Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова, Ляпидевского, Белякова и, конечно, героинями-летчицами — Расковой, Гризодубовой, Осипенко. Была я коренастая девчонка, носила значок ГТО первой ступени — ещё на цепочке. Играла и в волейбол, и в футбол, даже в хоккей — ни в чём не хотела уступать мальчишкам. Летом с велосипеда не слезала. Сама его ремонтировала, разбирала и собирала, смазывала подшипники. Обожала копаться в моторах; после войны даже на мотоцикле трофейном носилась по Черёмушкам. И каждый самолёт провожала взглядом», — говорила певица в одном из интервью.
Мечты юной девушки оборвала Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт, а больницу, где трудилась мать, переоборудовали в военный госпиталь. Чтобы поддержать семью, Людмила, прибавив себе в документах два года (ей тогда было всего 12 лет), устроилась на Московский станкостроительный завод ученицей токаря. Профессию она освоила быстро и впоследствии сменила несколько мест работы. Зыкина была и санитаркой в госпитале, и швеей в мастерской.
Уже в годы войны вокальный талант Людмилы начал раскрываться. В 1943 году она, вместе с артисткой филармонии Еленой Вяземской, выступала с концертами в кинотеатре «Художественный». Они пели и танцевали перед показами фильмов, а также давали концерты в госпиталях.
«Какие же были у моих родственников чудесные голоса! Позже в Хоре имени Пятницкого, и на радио, и просто в деревнях встречала я сотни певцов и певиц. Но таких голосов, как в доме нашем, не слышала больше нигде! У бабушки был альт, у отца — бас, у тёти Паши — скорее всего, меццо. А вот у мамы был голос совершенно своеобразного тембра, высокий», — вспоминала Людмила Георгиевна.
После окончания войны Зыкина поступила в вечернюю школу, завершив обучение экстерном. Параллельно она продолжала работать санитаркой и швеей, хотя уже осознавала, что ее будущее будет связано с искусством. Девушка активно участвовала в культурной жизни, организовывала спектакли и концерты с участием рабочей молодёжи в клубе.
Карьера певицы
В 1946 году Людмила Зыкина начала свой путь в профессиональной музыкальной сфере. Однажды она увидела объявление о наборе в знаменитый народный хор имени Митрофана Пятницкого и решила попробовать свои силы. После прослушивания, на которое пришли сотни девушек, будущая звезда успешно прошла отбор. Её наставником стал известный композитор и дирижёр Владимир Захаров.
«У Захарова я училась постигать «подходы» к песне. <…> Он осуждал слащавую приторность некоторых певцов, сетовал на их дурной вкус, излишнюю жестикуляцию, подвывания и тому подобные «украшательства», требовал максимальной строгости и простоты исполнения», — рассказывала артистка.
Зыкину сначала взяли в хор только для участия в общих партиях. Со временем, заметив ее талант, девушку сделали солисткой. Мать Людмилы не смогла увидеть триумф дочери, так как рано умерла. Отец же не особо горевал о ее смерти, поскольку еще в браке изменял супруге. После смерти жены он быстро нашел себе новую спутницу жизни и привел в дом, что не понравилось Зыкиной.
Этот сильный удар сильно повлиял на здоровье певицы. У нее возникли серьезные проблемы с голосом, и она не могла петь и даже говорить в течение года. В это время ей пришлось временно покинуть сцену и устроиться на работу в типографию, чтобы не остаться без дела. Только через пару лет ее голос восстановился.
«Вдруг — неожиданно для себя — я что-то запела и поразилась — голос вернулся! Я тогда захлебнулась от счастья — пою! Не поверила себе, взяла повыше — звучит! Спела захаровскую «Куда б ни шёл, ни ехал ты» — все в порядке», — отметила певица.
Исполнительница не смогла вернуться в хор имени Пятницкого и вместо этого присоединилась к хору русской народной песни при Всесоюзном радио, где и началась её настоящая слава. В репертуаре Зыкиной появились произведения, ставшие народными хитами, такие как «Тонкая рябина», «Степь да степь кругом», «На побывку едет молодой моряк» и «Вниз по Волге-реке». За свою карьеру она исполнила более двух тысяч песен.
К концу 1950-х годов имя Людмилы Георгиевны стало известно всем. Она становилась лауреатом множества фестивалей и активно гастролировала не только по всему Советскому Союзу, но и за рубежом. За годы своей сценической деятельности Зыкина побывала с концертами в 92 странах мира, а на родине выступала даже в самых отдалённых регионах, включая концерт для полярников на дрейфующей льдине у Северного полюса.
В 1977 году певица создала собственный ансамбль народной песни «Россия», которым руководила до конца своей жизни. Позже она начала сотрудничать с исполнителями современной эстрады, среди которых были Николай Расторгуев, Михаил Кизин и Марк Алмонд.
Хотя её часто называли голосом русской народной песни, мировую популярность ей принесли авторские композиции, стилизованные под фольклор. Песни «Течёт река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «Зимушка» и «Жди меня» стали её визитной карточкой.
Людмила Георгиевна продолжала выступать на сцене до последних дней жизни, преподавала в музыкальных учебных заведениях, поддерживала детские дома и занимала должности президента Академии культуры РФ и Московского фонда мира.
Также её имя было увековечено в благотворительном фонде, который возглавил певец Михаил Кизин, солист ансамбля «Россия», также помогавший ей в работе над автобиографией «Я люблю вас», выпущенной в 2009 году. Это же название носила последняя концертная программа Зыкиной.
Отношения Людмилы Зыкиной с политикам
За свою творческую карьеру Людмила Зыкина стала свидетелем нескольких исторических эпох, начиная с времён Сталина и заканчивая современной Россией. Она всегда оставалась популярной и пользовалась уважением в политических кругах. Ещё в юности, выступая в хоре имени Митрофана Пятницкого, Зыкина познакомилась с Иосифом Сталиным. Вождь, который в молодости сам пел в церковном хоре, проявлял интерес к народным вокальным коллективам и относился к ним благосклонно.
Во время одной из фотосессий с артистами, Сталин встал рядом с молодой певицей. Этот снимок, как отмечали биографы, стал важной частью её личного архива и символом особого момента.
Со временем Зыкина завоевала любовь нескольких советских лидеров. Её уважали Никита Хрущёв и Леонид Брежнев. Она часто участвовала в государственных мероприятиях и концертах.
На праздновании дня рождения Хрущёва Людмила Георгиевна добавила импровизацию в песню «Течёт река Волга», изменив строчку на «А вам 17 лет!». Эта переделка вызвала улыбку у руководства страны.
На праздновании полувекового юбилея Советского Союза Алексей Косыгин, председатель Совета министров, предложил тост в честь Зыкиной, назвав её «настоящей русской певицей». Это событие породило слухи о близких отношениях исполнительницы с государственным деятелем.
Особенно тёплые отношения у певицы сложились с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. Они дружили, встречались и даже проводили время вместе. После смерти Фурцевой Зыкина отменила свои гастроли, чтобы попрощаться с подругой.
Популярность Людмилы Георгиевны вышла за пределы Советского Союза. Лидер Северной Кореи Ким Ир Сен лично дарил ей украшения, приглашал на приёмы и организовывал гастроли в своей стране.
Даже после распада СССР Зыкина не утратила связей с политической элитой. Президент России Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравляли артистку с юбилеями, подчёркивая её вклад в российскую культуру.
Личная жизнь Людмилы Зыкиной
Людмила Зыкина впервые вышла замуж в возрасте 22 лет за инженера автозавода Владлена Позднова. В то время она только начинала свою карьеру и была готова пожертвовать всем ради создания семьи. Их свадьба состоялась в 1951 году. Вскоре после этого Зыкина узнала о своей беременности, которую пришлось прервать из-за медицинских показаний. Это событие стало серьёзным испытанием для их отношений. Ревность мужа и его роман с близкой подругой Людмилы привели к разрыву брака.
После операции врачи сообщили Зыкиной, что она больше не сможет иметь детей. Она скрывала этот факт от окружающих, надеясь в будущем усыновить ребёнка из детского дома.
Второй брак артистки был с фотокорреспондентом издания «Советский воин» Евгением Сваловым. Несмотря на знакомство в трамвае, родственники певицы не приняли её нового избранника, считая его «приживалой». Евгений не стремился к активной деятельности и жил за счёт своей знаменитой жены. Свои неудачи он называл «творческим кризисом». Однако вскоре мужчина изменил Людмиле, влюбившись в цирковую артистку. Зыкина была беременна, но, не справившись с эмоциями, она решила сделать аборт.
Третьим мужем Зыкиной стал преподаватель иностранных языков Владимир Котелкин. Они прожили вместе 10 лет, но их брак распался в 1972 году из-за ультиматума, поставленного ей Екатериной Фурцевой.
«Не разведёшься — будешь невыездной», — сказала ей тогда чиновница.
Выяснилось, что муж Людмилы использовал её связи для того, чтобы вывозить антиквариат за границу и продавать его иностранцам. Разумеется, он не забывал изменять жене.
«Я слишком люблю то, что делаю. Это на первом месте у меня: все, что мне мешало когда-то, я все отбрасывала. Может быть поэтому у меня и семья не сложилась. <…> Ежедневно репетиции, почти каждый день концерты, иногда по два в день. <…> Кому из мужчин понравится жена, которая приходит за полночь уставшая», — говорила Зыкина.
Четвёртым официальным супругом Людмилы Георгиевны стал баянист и дирижёр Виктор Гридин. Разница в возрасте между ними составляла 14 лет. К тому же у Гридина была семья и двое маленьких детей. Однако он всё же решил оставить свою семью и связать жизнь с известной певицей. Людмила, переживая за своего мужа, долгое время оказывала финансовую поддержку его бывшей супруге и детям. Эот брак также оказался недолговечным, и в 1993 году Гридин ушёл от артистки ради молодой певицы.
Интересно, что спустя много лет, когда новая избранница бывшего мужа обратилась к Зыкиной за советом, та не осталась равнодушной. Оказалось, что Гридин начал злоупотреблять алкоголем и в итоге получил цирроз печени. Спасти его не удалось.
Неофициальные романы Людмилы Зыкиной
После разрыва с Виктором Гридиным на горизонте Людмилы Зыкиной появился новый избранник — морской офицер Виктор Воробьёв. Их встреча произошла во время гастролей певицы по Камчатке, где он выступал в роли её сопровождающего. Между ними быстро вспыхнула симпатия. Людмила часто летала к нему в Петропавловск-Камчатский, и он, в свою очередь, приезжал в Москву. Виктор всерьёз рассматривал возможность брака, но его мать была против, считая, что супруга должна вести оседлый образ жизни, а не быть артисткой, постоянно находящейся в разъездах.
Во время одной из зарубежных поездок Зыкина начала роман с дипломатом Владимиром. Их отношения начались за границей и некоторое время продолжались в Москве, но вскоре завершились.
Позже Людмила Георгиевна познакомилась с пловцом Борисом, который впоследствии стал управляющим известного ресторана в столице. Он красиво ухаживал за ней, дарил дорогие подарки и приглашал на отдых. В результате их отношений Людмила забеременела, но узнав о его связи с другой женщиной, решила прервать беременность — как и в молодости, когда перед ней стоял подобный выбор.
Слухи часто связывали имя Зыкиной с представителями власти. Говорили, что у неё были близкие отношения с высокопоставленным молдавским чиновником. А после смерти премьер-министра СССР Алексея Косыгина в кулуарах ходили слухи о том, что Людмила могла стать его тайной женой.
Незадолго до своего 80-летия певица открыто призналась в своих чувствах к Михаилу Козину, который был почти вдвое моложе её. Он работал солистом ансамбля «Россия» и руководил её благотворительным фондом.
Михаил долгое время пытался завоевать внимание Людмилы Георгиевны, хотя на тот момент её сердце было занято другим — певцом Николаем Степановым из её коллектива. Однако Козин не отступал. У него уже был опыт отношений с женщинами старше себя; ранее он встречался с оперной певицей Еленой Образцовой. Их близкие отношения начались, когда он предложил помощь в написании её автобиографической книги.
Последние полтора десятилетия своей жизни Людмила Георгиевна провела в одиночестве. У неё не было детей — она сознательно выбрала сцену вместо материнства, считая, что это требует полной самоотдачи, которой она не могла дать из-за постоянных гастролей.
Причина смерти
В последние годы жизни легенда советской сцены столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она страдала от сахарного диабета, а возрастные изменения привели к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. В результате ей пришлось перенести операцию по установке тазобедренного протеза.
Несмотря на эти трудности, 10 июня 2009 года певица отметила свой день рождения и даже обсуждала с промоутерами возможность нового гастрольного тура по стране. Её близкие утверждали, что в поездке будет сопровождать медицинская бригада, готовая оказать помощь в случае необходимости. Однако через две недели здоровье Зыкиной резко ухудшилось, и у неё случился инфаркт. Певицу срочно доставили в реанимацию, где врачи делали всё возможное для спасения жизни. Но, несмотря на их усилия, 1 июля 2009 года в возрасте 80 лет Людмила Георгиевна скончалась. Причиной смерти стала сердечно-почечная недостаточность.
Тайна пропавших драгоценностей
Людмила Зыкина до сих пор остаётся в памяти людей. Её имя неразрывно связано с русской песней. В честь певицы был назван астероид и драгоценный камень — алмаз.
Стоит отметить, что тайна бриллиантов Зыкиной по сей день продолжает волновать людей. На протяжении всей своей карьеры она собирала драгоценности. Некоторые из них достались её родственникам и помощнице, но большая часть украшений исчезла без следа.
«После смерти Людмилы её украшения пропали. Поэтому адвокат Левчук от имени доверителя Сергея Зыкина написал заявление в полицию. В 2010 году полиция пришла с обыском к помощнице Людмилы Зыкиной Татьяне Свинковой. Изъяла у неё личные вещи Людмилы и часть украшений. Оказалось, Свинкова вывезла все добро Люси к себе на дачу. И даже выходила на люди в её драгоценностях. Но у помощницы нашли далеко не всю коллекцию. Остальная часть украшений считается пропавшей», — говорила подруга артистки Елена Лосева.
Примечательно, что коллекция бриллиантов Людмилы Зыкиной оценивается в несколько миллиардов рублей.