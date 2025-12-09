Жена актёра Рузиля Минекаева вышла в свет после пластики носа
Супруга актёра Рузиля Минекаева, 27-летняя Азиза, впервые появилась на публике после ринопластики. Об этом сообщает Super.
Вместе с мужем и маленьким сыном Рэмилем она посетила премьеру спецвыпуска «Три Кота: Путешествие во времени», приуроченного к десятилетию популярной анимационной франшизы.
Для мероприятия семья выбрала повседневные, но стильные образы. Рузиль пришёл в джинсах и клетчатой рубашке, а Азиза сделала ставку на яркий акцент — белую футболку, светлые брюки и жёлтую толстовку. Макияж она оставила минимальным, а волосы аккуратно уложила. Маленький Рэмиль выделялся милым джинсовым сетом и полосатой рубашкой-поло.
О решении изменить форму носа Азиза рассказала подписчикам в конце ноября, признавшись, что давно хотела сделать ринопластику.
