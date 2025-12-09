Жена актёра Рузиля Минекаева вышла в свет после пластики носа

09 декабря 2025, 14:11

Азиза Минекаева появилась на публике после ринопластики

Рузиль Минекаев с женой (Фото: Instagram* / @ruzil.minekaev)

Супруга актёра Рузиля Минекаева, 27-летняя Азиза, впервые появилась на публике после ринопластики. Об этом сообщает Super.