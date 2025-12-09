Достижения.рф

Жена актёра Рузиля Минекаева вышла в свет после пластики носа

Азиза Минекаева появилась на публике после ринопластики
Рузиль Минекаев с женой (Фото: Instagram* / @ruzil.minekaev)

Супруга актёра Рузиля Минекаева, 27-летняя Азиза, впервые появилась на публике после ринопластики. Об этом сообщает Super.



Вместе с мужем и маленьким сыном Рэмилем она посетила премьеру спецвыпуска «Три Кота: Путешествие во времени», приуроченного к десятилетию популярной анимационной франшизы.

Для мероприятия семья выбрала повседневные, но стильные образы. Рузиль пришёл в джинсах и клетчатой рубашке, а Азиза сделала ставку на яркий акцент — белую футболку, светлые брюки и жёлтую толстовку. Макияж она оставила минимальным, а волосы аккуратно уложила. Маленький Рэмиль выделялся милым джинсовым сетом и полосатой рубашкой-поло.

О решении изменить форму носа Азиза рассказала подписчикам в конце ноября, признавшись, что давно хотела сделать ринопластику.

