Умер итальянский певец Сандро Джакоббе
Известный итальянский певец Сандро Джакоббе умер на 76-м году жизни. Об этом информирует местное издание Il Sole 24 Ore.
Джакоббе ушел из жизни 5 декабря. Его близкие подтвердили эту информацию. В последние дни он находился дома, окруженный родными. В течение нескольких лет артист боролся с онкологическим заболеванием.
Помимо работы в музыке, Джакоббе известен и как актер. Он участвовал в съемках фильмов и телепрограмм, а также писал к ним саундтреки.
Сандро Джакоббе прославился своими романтическими балладами. Его песни «Signora mia» и «Gli occhi di tua madre» занимали первые места в национальных и международных чартах в 1970-е и 1980-е годы.
