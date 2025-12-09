Умер итальянский певец Сандро Джакоббе

09 декабря 2025, 10:40

Итальянский певец и актер Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Известный итальянский певец Сандро Джакоббе умер на 76-м году жизни. Об этом информирует местное издание Il Sole 24 Ore.