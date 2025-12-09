Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела с квартирой
Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры. Об этом сообщает ТАСС.
В судебных документах указано, что экспертизу в отношении Долиной осуществляла комиссия Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Уточняется, что Лурье не обращалась с ходатайством о проведении судебной экспертизы по этому делу.
При этом информация о заключении специалистов относительно состояния артистки отсутствует.
В конце ноября в России разгорелся скандал вокруг певицы, связанный с ее квартирой в Москве. Общественность выразила недовольство тем, что суд вернул Долиной жильё после инцидента с мошенниками, тогда как покупательница осталась без денег и имущества.
