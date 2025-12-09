Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела с квартирой

09 декабря 2025, 09:16

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры. Об этом сообщает ТАСС.