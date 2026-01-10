Тирания злой мачехи, позднее материнство и многочисленные слухи: Нине Корниенко 83 года. Как живёт актриса, от которой был без ума Андрей Миронов?
Рождённая в войну, рано осиротевшая и выросшая в доме со «злой мачехой», Нина Корниенко с детства привыкла выживать. Именно это закалило характер будущей звезды Театра сатиры. Её путь к сцене был далёк от идеала: побои, нищета, упущенные роли, громкие слухи и несбывшиеся надежды шли рядом с талантом, который зрители запомнили навсегда. Как сейчас живёт муза Андрея Миронова – в материале «Радио 1».
Тяжёлое детство: война, смерть матери и «злая мачеха»
Нина Корниенко родилась 11 января 1943 года в Соликамске Пермского края — в самый разгар войны. Детство будущей актрисы не было ни светлым, ни беззаботным. Когда Нине исполнилось всего пять лет, мать умерла от менингита. Отец остался с тремя дочерями на руках и вскоре привёл в дом другую женщину.
Мачеха родила ещё троих детей, и, как позже вспоминала Корниенко, любовь доставалась не всем поровну. В программе «Судьба человека» актриса говорила о «трудном характере» новой жены отца и признавалась, что та могла поднять руку за невыполненные поручения и в целом наказывала падчериц «нещадно».
Чтобы реже бывать дома, Нина пропадала в киноклубе на окраине Соликамска — месте, которое позже назовёт «глухоманью». Там, глядя на экран, девочка представляла себя актрисой — в красивых платьях, «а иногда даже в шляпках».
Путь к сцене без диплома
После школы Нина не поехала сразу покорять столицу. В 1960 году она поступила в Пермский театр драмы, сумев убедить руководство прослушать её. В те годы высшее образование не было обязательным, но сама Корниенко остро чувствовала нехватку знаний и теории.
Скопив деньги на билеты, она отправилась в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. Среди её однокурсников были Татьяна Ицыкович, Анатолий Васильев, Екатерина Градова. Уже во время учёбы талант студентки заметил Валентин Плучек, и после получения диплома в 1969 году Корниенко приняли в Театр сатиры, с которым будет связана вся её последующая жизнь.
Первой ролью Нины Корниенко в Театре сатиры стала Сюзанна в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Постановка имела оглушительный успех: билеты раскупались мгновенно, а молодую актрису называли новой звездой.
Она блистала в «Тартюфе», «Трёхгрошовой опере», «Проснись и пой!», «Беге», пела со всей страной песню из одноимённого спектакля, играла Диану в фильме-спектакле «Собака на сене». Но парадокс заключался в другом – ролей было мало.
В театре годами ходили слухи, что карьере Корниенко помешало её обострённое чувство справедливости. Она заступалась за коллег, спорила на собраниях, хлопотала за других, но никогда не просила за себя. В результате хорошие роли «обходили звезду стороной», а с возрастом работы становилось всё меньше. Режиссёра, который смог бы раскрыть её полностью, актриса так и не встретила.
Кино и упущенные шансы
В кино Корниенко начала сниматься в 1970-х. «Впереди день», «Городской романс», «Чудак из 5 “Б”» — работы шли одна за другой, но главных ролей почти не было. Чаще — второстепенные, бытовые, а позже и возрастные: матери, бабушки, секретарши, уборщицы, знахарки.
В 1979 году она снялась у Станислава Говорухина в «Место встречи изменить нельзя». У актрисы был выбор роли, и она сознательно выбрала соседку Шарапова по коммуналке. Образ оказался настолько точным, что забыть его «уже просто невозможно». Однако и после этого громких предложений не последовало.
В 1982 году Нина Корниенко получила звание заслуженной артистки РСФСР. В зрелые годы снималась в сериалах — «Самозванцы», «Королев», «Закрой глаза», а одной из последних заметных работ стала роль в комедии «Рая знает всё!», где прессу больше интересовал не сюжет, а роман Анастасии Веденской и Сергея Губанова, вспыхнувший на площадке.
Андрей Миронов, слухи и «искры страсти»
История отношений Нины Корниенко и Андрея Миронова — одна из самых обсуждаемых театральных легенд. Они вместе играли в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро»: Миронов — Фигаро, Корниенко — Сюзанну. Им приписывали роман, но актриса молчала более 50 лет.
Лишь в 2018 году она призналась, что искры страсти между коллегами по сцене всё же пробежали. По её словам, Миронов стал её первой любовью — красивой, трепетной, «без пошлости и порока». Она понимала, что они слишком разные, и сознательно не переходила границу дозволенного.
При этом слухи в театре были куда менее целомудренными. Говорили, что Миронов оказывал ей знаки внимания, что Корниенко якобы ждала от него ребёнка — но эти разговоры так и не подтвердились. В 2020 году Татьяна Егорова в книге «Миронов и я» утверждала, что Нина Корниенко была любовницей актёра и выполняла обязанности жены на гастролях.
Ситуацию осложняло и то, что Миронов женился на Екатерине Градовой — подруге Корниенко по МХАТу. По слухам, «радистка Кэт» однажды даже провела ночь под дверью Нины, решив, что муж у неё. Миронова там не оказалось, но после откровенного разговора дружбе двух актрис пришёл конец.
Корниенко была рядом с Мироновым и в тот самый роковой день в Риге, когда актёру стало плохо на сцене. Именно она первой поняла серьёзность происходящего и закричала, чтобы вызывали скорую помощь.
Брак без драм и позднее материнство
Несмотря на громкие слухи, личная жизнь Нины Корниенко сложилась спокойно и надёжно. В 1970-е годы она вышла замуж за телеоператора Льва Стрельцина. Брак оказался счастливым и продлился почти 33 года — до смерти мужа в 2015 году из-за проблем с сердцем.
В 40 лет актриса впервые стала мамой. Дочь Александра окончила Щукинское училище и стала актрисой Театра имени Вахтангова. Сегодня Нина Григорьевна — бабушка двух внуков и признаётся, что не чувствует себя одинокой.
Нина Корниенко сейчас
В 2023 году актриса отметила 80-летие, приняв участие в проекте «Главная роль». Она вспоминала учёбу в МХАТе, работу с Плучеком, партнёрство с Мироновым и сложные роли последних лет. Любимой из недавних постановок назвала «Где мы?» — спектакль с сильным монологом матери, читающей письмо лежащему в коме сыну.
Несмотря на возраст, Корниенко продолжает выходить на сцену Театра сатиры и благодарит судьбу за возможность быть нужной.
А в декабре 2025 года актриса была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве» — признания, которое пришло поздно, но оказалось по-настоящему заслуженным.