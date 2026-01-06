Ухаживал за парализованной женой, потерял память, а в старости остался ни с чем из-за обмана родственников: нелёгкая судьба Николая Парфёнова
Николай Иванович Парфёнов — один из самых узнаваемых актёров советского кино, чьи персонажи запоминались зрителям надолго. Заслуженный артист РСФСР сыграл более 130 ролей в кино и фильмах-спектаклях, при этом центральных образов в его карьере было всего несколько. Его не стало 27 лет назад, 7 января 1999 года. Как сложилась судьба актёра, почему он доживал свои дни в одиночестве и оказался обманут родственниками, читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья и первые испытания
Николай Парфёнов родился 26 июля 1912 года в селе Сергиевы-Горки Владимирской губернии (ныне Вязниковский район Владимирской области). Он рос в многодетной семье — вместе с братом Борисом и четырьмя сёстрами. По меркам того времени семья считалась зажиточной: отец, выходец из крестьян, служил помощником капитана парохода на Волге, а затем возглавил льномяльный завод. Мать вела хозяйство и занималась воспитанием детей.
После революции и последовавших за ней перемен семью постигло тяжёлое испытание — отец неожиданно умер. Старшим детям пришлось рано взрослеть: заботы о доме и пропитании легли на плечи матери, Николая, его брата и сестёр. Несмотря на трудности, семья держалась вместе, руководствуясь принципом взаимной поддержки.
В начале 1930-х годов Парфёновых коснулась коллективизация. Семью признали зажиточной, мать отправили на торфяные разработки на Север. Дети сначала оказались в Перми, а затем перебрались в Москву, где каждый искал свой путь.
Путь к сцене и служба в театре
В столице Николай Парфёнов устроился арматурщиком на завод «Серп и молот». Тяжелый физический труд был ему привычен, однако мечта о сцене не оставляла его. Как только появилась возможность, он подал документы в студию при Театре имени Моссовета и был принят.
Приёмная комиссия охарактеризовала абитуриента как «смешного и неотесанного», но за внешней простотой преподаватели разглядели сценический потенциал. Уже в молодости Парфёнов начал играть характерные комедийные роли. В числе ранних работ — образ Митрофанушки в «Недоросле» Дениса Фонвизина.
После окончания студии в 1935 году Николай Иванович был зачислен в труппу Театра имени Моссовета, с которым связал более полувека своей жизни. Он участвовал во многих постановках, включая «Маскарад» Михаила Лермонтова и «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, оставаясь надёжным актёром второго плана.
Николай Парфенов в кино: путь длиной в десятилетия
В кино Парфёнов дебютировал в 1944–1945 годах в фильме «Родные поля», где сыграл председателя колхоза. Его имя не попало в титры, но этот опыт стал началом долгой экранной карьеры. Активно сниматься актёр начал с конца 1940-х годов, а уже в 1950-е без него редко обходились фильмы на бытовую или производственную тематику.
Он участвовал в картинах «Верные друзья», «Приключения Кроша», «Председатель», «Дети Дон Кихота», «Берегись автомобиля», «Семь стариков и одна девушка», «По семейным обстоятельствам», «Где находится нофелет?», «Свой парень», «Афоня», «Чародеи» и многих других. Отдельное место в его фильмографии занимает киножурнал «Фитиль», где он снимался с 1963 по 1994 год.
Парфёнов продолжал выходить на экран до преклонного возраста: последние роли в кино он сыграл в 80 лет, а в «Фитиле» появился и в 82. Его последней работой стала комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992).
Человек за кадром
В отличие от экранных героев — часто косноязычных и комичных — в жизни Николай Иванович был человеком образованным и сдержанным. Он интересовался поэзией, хорошо играл в шахматы, ценил тонкий юмор. Актёр вёл достаточно аскетичный образ жизни: не курил, редко употреблял алкоголь и до зрелых лет уделял внимание спорту.
Свою профессию Парфёнов воспринимал серьёзно и ответственно, одинаково тщательно работая как над главными ролями, так и над эпизодами. Несмотря на узнаваемость и популярность, он оставался скромным и не стремился к внешнему блеску.
Личная жизнь и долгий брак Николая Парфенова
Николай Парфёнов был женат дважды. Первый брак с актрисой Ольгой Васильевой был заключен в студенческие годы. В семье родилась дочь Ирина, однако сохранить отношения супругам не удалось — сказались бытовые трудности и материальная нестабильность.
Вторая жена, Лариса Алексеевна, имела за плечами собственный неудачный опыт брака и воспитывала двоих детей. Парфёнов принял их как родных. Этот союз оказался прочным: супруги прожили вместе почти полвека, считая семью главным достижением своей жизни.
Когда Ларису Алексеевну поразил инсульт, актёр оставил работу в театре и полностью посвятил себя уходу за женой. Он заботился о ней до конца, не жалуясь на судьбу.
Одиночество и последние годы
После смерти супруги Николай Иванович остался один. Его навещали сестра Антонина и дочь Ирина, однако в целом жизнь стала замкнутой. В 1990-е годы сбережения актёра обесценились, а отношения с родственниками жены складывались тяжело. Из квартиры постепенно исчезла мебель и вещи, в итоге у Парфёнова остались лишь старый диван и государственные награды.
С возрастом усилились проблемы с памятью: он мог выйти из дома и забыть дорогу обратно. Актёр задумывался о переезде в дом для пожилых, но для этого требовалось передать квартиру государству. Выяснилось, что жильё было оформлено на внучку покойной жены, которая не согласилась отказаться от наследства.
Уход и память
Николай Иванович Парфенов умер 7 января 1999 года, в Рождество. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Ему было 86 лет. Тело кремировала сестра Антонина, а урну с прахом похоронили на Химкинском кладбище в Москве. По воспоминаниям, на прощание с актёром почти никто из коллег не пришёл.
Памяти Николая Парфенова посвящены документальные проекты, в том числе программы о мастерах эпизода, где его вклад в советский кинематограф оценивается как значительный и незаменимый. Он остался актёром, которого зритель помнил, даже если его появление на экране ограничивалось парой минут.