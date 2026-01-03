Брак с Ахеджаковой, актёрская династия и успешные второстепенные роли: судьба Валерия Носика. Почему звезда «Операции "Ы"» умер в одиночестве?
Валерий Носик – советский актёр театра и кино, которого узнавали с первого кадра. Ему редко доставались главные роли, но он играл так, что запоминался и во второстепенных. 4 января 1995 года артист скоропостижно скончался. Как он стал родоначальником актёрской династии, какой театр стал для него родным домом и почему он ушёл так рано – в материале «Радио 1».
Детство и путь к профессии
Будущий артист родился 9 октября 1940 года в Москве. Его отец, Бенедикт Носек, был поляком, родившимся на территории Украины. По семейной легенде, в 1930-е годы его арестовали, а после освобождения в документах допустили ошибку – так фамилия Носек превратилась в Носик. Эту фамилию унаследовали и оба его сына.
С искусством семья связана не была: отец работал начальником цеха на Московском химфармзаводе, мать трудилась бухгалтером. Тем не менее Валерий рано проявил интерес к сцене – уже с четвёртого класса он по собственной инициативе начал заниматься в театральной студии при ДК ЗИЛа под руководством Сергея Штейна.
После школы сомнений в выборе пути не возникло: Носик мечтал о ВГИКе. Первая попытка оказалась неудачной – экзаменаторы говорили о «неактерской внешности» и проблемах с речью. Год он проработал слесарем-монтажником на заводе имени Ивана Лихачёва, после чего вновь пошёл на вступительные экзамены и на этот раз был зачислен. Учился он в мастерской Михаила Ромма.
Малый театр навсегда
Ещё во время учёбы Валерий Носик начал сниматься в кино и играть на сцене столичного ТЮЗа. В 1970-е его карьера сделала важный поворот: режиссёр Борис Равенских пригласил актёра в Малый театр. В 1972 году Носик вошёл в труппу – и остался там почти на четверть века.
В Малом театре он сыграл десятки ролей, участвовал в постановках «Конёк-горбунок», «Женитьба Бальзаминова», «Вишнёвый сад», «Беседы при ясной луне» и других. Коллеги вспоминали, что труппа была для него настоящей семьёй: он переживал за каждого, всегда был готов помочь и относился к театру с редкой самоотдачей.
Кино: роли второго плана, ставшие главными
Кинодебют Валерия Носика состоялся в 1958 году в фильме «Стучись в любую дверь». С виду мягкий, улыбчивый, невысокий, он органично вписывался в комедийные образы – именно они и стали его визитной карточкой. Небольшие роли часто оказывались ярче и запоминались сильнее, чем главные персонажи.
Одним из самых известных эпизодов стала роль суеверного студента-картёжника в новелле «Наваждение» фильма Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Картина стала лидером проката, собрав 69,6 млн зрителей, а на фестивале в Кракове получила главный приз – «Серебряный дракон Вавеля».
В фильмографии Носика десятки проектов, ставших классикой: «Большая перемена», где он сыграл Отто Фукина по прозвищу Вратарь, «Через тернии к звёздам», «Просто ужас!», «Освобождение». Несмотря на устойчивое амплуа комедийного актёра, он мечтал о драматических ролях и доказывал, что способен на большее – в том числе в драме «Именем революции».
Коллеги отмечали: в 1970–1980-е годы Валерий Носик был одним из самых востребованных актёров советского кино, хотя ему по-прежнему доставались в основном роли второго плана.
Два брака и актёрская династия
Личная жизнь артиста сложилась непросто. Его первой женой стала актриса Лия Ахеджакова, с которой он познакомился во времена работы в ТЮЗе. Брак оказался недолгим, общих детей у пары не было, но бывшие супруги сохранили тёплые отношения.
Второй женой Носика стала актриса Мария Стерникова. В 1971 году у них родился сын Александр Носик, который впоследствии тоже выбрал актёрскую профессию и прославился благодаря сериалу «Возвращение Мухтара». Однако и этот союз распался – спустя девять лет супруги развелись. Последние 15 лет своей жизни Валерий Носик прожил один.
Именно он стал основателем актёрской династии: по его примеру в профессию пришёл младший брат Владимир Носик, а затем и сын Александр.
Последняя роль и внезапный уход Валерия Носика
Валерий Носик ушёл из жизни 4 января 1995 года – незаметно и неожиданно. Он много работал и в тот роковой день готовился к очередной роли в Малом театре: читал сценарий, делал пометки. Эти записи позже нашли рядом с его телом.
Когда актёр не пришёл на репетицию, коллеги забили тревогу. Связались с братом Владимиром, но попасть в квартиру удалось не сразу – дверь была закрыта на цепочку. Лишь после того как пожарные заглянули в окно, стало ясно: опасения были не напрасны. Врачи помочь уже не смогли, причиной смерти стал скоротечный инфаркт. Артисту было всего 54 года.
Смерть Носика стала шоком для родных и коллег. Он практически не употреблял алкоголь и, по словам сына, «работал как каторжный». Похоронили актёра на Троекуровском кладбище. О его уходе сообщили лишь небольшой заметкой в газете, поэтому многие поклонники узнали о трагедии не сразу. По воспоминаниям сына Александра, ещё несколько лет после похорон люди звонили домой и просили пригласить отца к телефону.
История Валерия Носика – это путь актёра, который не гнался за главными ролями, но навсегда остался в памяти зрителей. Его эпизоды стали полноценными историями, а имя – символом честного и самоотверженного служения профессии.