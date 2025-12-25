25 декабря 2025, 15:21

Вера Алентова (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

25 декабря ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года. Как сложился путь звезды оскароносного фильма «Москва слезам не верит», какие сплетни ходили вокруг неё, что она говорила о своих пластических операциях и что стало причиной смерти читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в бедности и актёрство как судьба Театр, кино и закулисные интриги Личная жизнь Веры Алентовой: любовь, письма, слухи и семейные легенды Красота, пластика и публичные обсуждения Последние годы: сцена, премии и признание Трагическая развязка: госпитализация и смерть

Детство в бедности и актёрство как судьба

«Мы росли, как трава во дворе… Сегодня я понимаю, что мы, сами того не желая, нанесли урон вашему поколению. Мы, дети военного времени, росли в жутких условиях» — говорила Алентова.

Театр, кино и закулисные интриги

Вера Алентова и Ирина Муравьёва в фильме «Москва слезам не верит» (фото: РИА Новости/А.Кученков)

«…если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли… Но в итоге для Веры все сложилось счастливо…», — говорил Меньшов о выборе актрисы.

Личная жизнь Веры Алентовой: любовь, письма, слухи и семейные легенды

«…обычно я расстаюсь с людьми резко и навсегда. Но мы же раньше писали друг другу письма каждый день...», — рассказывала Алентова о способе сохранить любовь.

Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью Юлией (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Красота, пластика и публичные обсуждения

«…когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть…».

Последние годы: сцена, премии и признание

Вера Алентова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Трагическая развязка: госпитализация и смерть