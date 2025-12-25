Американский актер из популярного сериала «Друзья» умер после продолжительной борьбы с онкологией
В возрасте 60 лет скончался американский актёр Пэт Финн, известный зрителям по ролям в популярных сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже». Об этом со ссылкой на представителя семьи сообщает газета New York Post.
Финн умер в понедельник. Согласно публикации, артист ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2022 году у звезды наступила ремиссия, однако рак вернулся и дал метастазы.
Фильмография актера также включала такие картины, как «Простые сложности», «Дела с идиотами» и «Где моя тачка, чувак?». В культовом ситкоме «Друзья» Пэт Финн появился в двух эпизодах, где сыграл доктора Роджера, парня Моники.
Вне съёмочной площадки актер делился опытом со студентами, преподавая в университетах Колорадо, Индианы и Калифорнии.
