Американский актер из популярного сериала «Друзья» умер после продолжительной борьбы с онкологией

25 декабря 2025, 03:49

Американский актер из сериала «Друзья» Пэт Финн скончался от рака в возрасте 60 лет

Пэт Финн (Фото: Instagram* @mrpatfinn)

В возрасте 60 лет скончался американский актёр Пэт Финн, известный зрителям по ролям в популярных сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже». Об этом со ссылкой на представителя семьи сообщает газета New York Post.





Финн умер в понедельник. Согласно публикации, артист ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2022 году у звезды наступила ремиссия, однако рак вернулся и дал метастазы.



