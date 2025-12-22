Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»

22 декабря 2025, 15:37

Актер Владимир Ермилов скончался в возрасте 66 лет

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 66 лет скончался актер Владимир Ермилов, известный по криминальным картинам. Об этом пишет газета aif.ru со ссылкой на его родственников.