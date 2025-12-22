Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»
В возрасте 66 лет скончался актер Владимир Ермилов, известный по криминальным картинам. Об этом пишет газета aif.ru со ссылкой на его родственников.
По их словам, артист страдал от проблем с сердцем. Его не стало спустя два дня после выписки из больницы. Однако точная причина смерти станет известна после вскрытия. Собеседник издания добавил, что похороны должны состояться 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Ермилов появился на свет 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева, после чего выступал в труппе Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За годы работы в кино и на телевидении актер снялся более чем в 80 проектах.
Наибольшую известность Ермилову принесли эпизодические и второстепенные роли в криминальных фильмах и сериалах. В частности, он сыграл скандального супруга одной из героинь в культовой картине «Брат». Интересно, что во время съемок актер пострадал из-за несчастного случая с участием Сергея Бодрова-младшего.
В его фильмографии есть и другие известные работы. Среди них — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия», а также фильмы «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетеры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».
