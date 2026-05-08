Ушла к любовнику, вернулась к верному мужу и мучилась после его смерти: как сложилась судьба актрисы Нелли Корниенко
Нелли Корниенко — актриса, которая познала и холод военной Москвы, и головокружительный успех на сцене, и женское счастье, и горечь потери. Почему знаменитый муж прощал ей все измены и как судьба свела и разлучила их вновь — в материале «Радио 1».
Война и детская мечтаНелли Корниенко родилась 23 мая 1938 года в Москве. Война лишила ее счастливого детства, но не отняла возможность по-детски мечтать. В 10 лет Нелли вместе с классом попала в Малый театр на спектакль «Евгения Гранде».
Увиденное настолько впечатлило девочку, что вечером она твердо заявила матери, что станет актрисой. В комнате появлялись самодельные декорации из простыней, а бабушкины платки становились сценическими костюмами.
Соседи приходили смотреть семейные спектакли, и даже строгий отец не мог устоять перед талантом дочери. Уже после седьмого класса, не предупредив родителей, Нелли отнесла документы в училище имени Щепкина.
Экзаменационная комиссия слушала ее внимательно, но принять не могла из-за юного возраста и отсутствия аттестата. Однако в Нелли разглядели большой талант и пообещали: «Приходите после школы — мы вас возьмем». Так и случилось.
Театр, ставший для нее домомОкончив «Щепку», Корниенко получила приглашение на работу сразу от двух театров — Малого и «Современника». Второй манил свободным духом, первый обещал рост и роли. Однако на последнем курсе училища девушка обещала поступить именно в Малый.
Директор театра Михаил Царев, заметив сомнения начинающей актрисы, поинтересовался причиной. Узнав, что Корниенко боится годами ждать главных ролей, он пообещал ей яркие перевоплощения и сдержал слово.
Актриса сыграла в спектаклях «Иванов», «Дачники» и «Коллеги». Время репетиций первой постановки с режиссером Борисом Бабочкиным у нее возникали споры — Корниенко видела свою героиню иначе, отстояла право играть по-своему и оказалась права: зрителям очень понравилась.
Настоящим триумфом стала роль Эмили Марти в постановке Бориса Равенских «Средство Макропулоса». Актриса показывала героиню в разных эпохах, демонстрируя и внешние изменения, и внутреннее преображение. Спектакль многие годы собирал полные залы, а Корниенко стала для Малого театра символом тонкой, умной и глубокой игры.
В кино актриса снималась нечасто — предпочитала сцену. В ее фильмографии всего 18 работ, среди которых «Ловцы губок», «Наш дом», «Скандальное происшествие в Брикмилле», а также телеспектакли.
Измены и преданный мужС будущим мужем, актером Юрием Васильевым, она познакомилась на пляже в Геленджике, где отдыхала с подругой. Они сошлись сразу — разговор, начавшийся с обсуждения пьес, положил начало истории любви длиною в десятилетия.
Так получилось, что Васильев потерял бумажку с ее номером телефона. Нелли ждала звонка, который так и не последовал. Судьба свела их снова на «Мосфильме». Режиссер Манос Захариас пригласил Корниенко на пробы, и там стоял Юрий — ошеломленный и счастливый оттого, что вновь встретил ту девушку с пляжа.
У них закрутился бурный роман, а позже они поженились. В отличие от своего экранного персонажа, Васильев оказался внимательным, нежным и заботливым мужем. Супруги жили душа в душу, купили дачу и проводили там почти все свободное время.
В 1967 году у них родилась дочь Екатерина, которая не пошла по стопам своих знаменитых родителей. Женщина предпочла скромную жизнь, посвятив себя воспитанию сына Николая.
Однако семейная идиллия дала трещину. У Нелли начался роман с коллегой по сцене Никитой Подгорным. Семья распалась. Но Юрий не отчаялся — целых четыре года он терпеливо ждал, когда жена вернется обратно, и все ей прощал.
Корниенко вернулась в семью, и супруги договорились, что все плохое остается в прошлом. Эпизод, случившийся на премьере фильма «Журналист», где у Васильева была откровенная сцена с другой актрисой, лишний раз подтвердил доверие между ними. Весь зал смотрел не на экран, а на Нелли, ожидая ее реакции. Но актриса осталась невозмутимой и сохранила достоинство.
Удар, от которого не оправиласьОднажды Васильев вернулся домой после работы, ближе к ночи лег спать и больше не проснулся. Ему было 59 лет. Говорили, что причиной стал стресс — актер сильно переволновался из-за техосмотра старенькой «Нивы», боясь крупных расходов на ремонт.
Для Корниенко смерть мужа стала сокрушительным ударом. Еще вечером они планировали совместную поездку за город, чтобы сажать огурцы, а на следующий день сердце мужчины остановилось. Актриса долго не могла прийти в себя. Каждый вечер она брызгала на подушку его одеколоном, будто пытаясь сохранить запах ушедшего любимого, и укрывалась его пиджаком.
В старости к душевной боли добавились физические страдания. У Корниенко диагностировали болезнь Паркинсона. Сначала появилась слабость, затем актриса оказалась в кресле-коляске. На некоторое время она перестала разговаривать, а передвигаться по квартире стало проблематично.
Позднее добавилась травма — женщина неудачно упала и получила перелом шейки бедра. Но разум оставался ясным до последних дней. Корниенко подолгу говорила с коллегами по телефону, вспоминая театр, — это помогало ей сохранять позитивный настрой.
Нелли Корниенко ушла из жизни 9 мая 2019 года, не дожив всего двух недель до своего 81-летия. Прощание со звездой советского кинематографа состоялось 13 мая в Малом театре, которому она посвятила свои многие годы. Актриса похоронена на Донском кладбище на юго-западе Москвы.