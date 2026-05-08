Ушёл добровольцем на фронт и похоронил двух детей: трагическая судьба Булата Окуджавы. Как он чуть не разрушил семью?
Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, прозаик, сценарист, композитор, певец и один из главных отечественных бардов XX века. Окуджава получил Государственную премию СССР, состоял в Союзе писателей СССР и был членом КПСС. Во время Великой Отечественной войны он ушёл добровольцем на фронт. Позднее пережитое отразилось в его стихах и песнях. Произведения автора прозвучали более чем в 80 фильмах. 9 мая Булат Окуджава мог бы отметить день рождения. Однако в 1997 году поэта не стало — он ушёл из жизни в возрасте 73 лет. О судьбе, творческом пути и наследии Окуджавы — в материале «Радио 1».
Биография Булата Окуджавы: детство и семьяБулат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. Его отец Шалва Степанович Окуджава был грузином по национальности и занимал заметные партийные посты. Мать, Ашхен Степановна Налбандян, происходила из армянской семьи и также работала в партийном аппарате.
Когда Булату исполнилось два года, семья переехала в Тбилиси, а затем в Нижний Тагил. Родные следовали за отцом, чья карьера стремительно развивалась. Однако политическая машина, которую он когда-то поддерживал, обрушилась и на него самого. После конфликта с Лаврентием Берией и ложного доноса Шалву Окуджаву арестовали, отправили в лагерь, а затем расстреляли.
После этого Булат вместе с матерью и бабушкой некоторое время жил в московской коммунальной квартире на Арбате. В 1938 году власти арестовали и мать — как жену «врага народа». Её сослали в лагерь в Караганду, откуда она смогла вернуться только в 1947 году.
После ареста матери будущий поэт переехал к родственникам в Тбилиси. В школьные годы он отличался активным характером, легко собирал вокруг себя людей, устраивал детские оркестры и спортивные состязания. Уже тогда в нём чувствовалась энергия человека, который не умеет жить молча.
Булат Окуджава на войне: фронт, ранение и первая песняПосле школы Булат Окуджава устроился токарем на завод. Но в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война, юноша добровольно ушёл на фронт. Он участвовал в тяжёлых боях, прошёл через реальные испытания и в 1943 году получил ранение под Моздоком. Именно в тот период появилась его первая песня — «Нам в холодных теплушках не спалось».
Для многих война стала трагедией. Для Окуджавы она стала ещё и источником боли, памяти и будущего творчества. Позже именно фронтовая тема заняла важнейшее место в его поэзии.
Учёба и работа учителемПосле Победы Булат Шалвович поступил в Тбилисский государственный университет на педагогический факультет. В молодые годы он работал учителем в сельской школе. По распределению его направили в деревню Шамордино Калужской области, затем он трудился в селе Высокиничи.
Именно там, вдали от столичной суеты, он много писал. Стихи рождались постоянно, а некоторые тексты позже превращались в песни, которые знала вся страна.
Начало литературной карьерыПолноценный литературный старт Окуджавы пришёлся на 1954 год. Тогда он посетил встречу литераторов Николая Панченко и Владимира Кобликова с читателями. После мероприятия молодой автор решился показать свои стихи.
«Мне по барабану»: Мария Голубкина прокомментировала слух, что ее отец — Высоцкий
Произведения получили одобрение, и вскоре калужская газета «Молодой ленинец» начала публиковать его тексты. В 1956 году в Калуге вышел первый сборник стихов «Лирика». Книга быстро привлекла внимание читателей.
В 1961 году альманах «Тарусские страницы» напечатал повесть «Будь здоров, школяр». Позднее, в 1987 году, произведение вышло отдельным изданием. За четыре десятилетия Окуджава выпустил около пятнадцати поэтических сборников. Среди самых известных — «Острова», «Весёлый барабанщик», «Арбат, мой Арбат».
Проза Булата ОкуджавыПоэт активно работал и в прозе. В период с 1969 по 1983 годы он издал повести «Глоток свободы», «Свидание с Бонапартом» и ряд других произведений. Роман «Фотограф Жора», опубликованный за рубежом, сам автор считал неудачным и потому не стремился выпускать его в СССР.
Детскую повесть Окуджава писал в необычной форме — как сказочные письма маленькому сыну во время жизни в Ялте. Кроме того, в 1966 году он создал пьесу «Глоток свободы».
Переводы и работа в издательствахБулат Шалвович занимался литературными переводами, преимущественно поэтическими. Он работал с текстами с арабского, шведского и финского языков. До 1961 года Окуджава трудился редактором в издательстве «Молодая гвардия», а затем возглавлял отдел поэзии в «Литературной газете».
Позже он ушёл с постоянной работы и больше не служил по найму. С этого момента вся его жизнь принадлежала только творчеству.
Булат Окуджава как бард: начало музыкального путиКак автор-исполнитель Окуджава заявил о себе в 1958 году. К тому времени он уже вернулся в Москву после реабилитации родителей. В начале 1960-х Булат Окуджава вошёл в число самых популярных бардов Советского Союза. Его песни «На Тверском бульваре», «Сентиментальный марш» и многие другие быстро разошлись по стране.
Первый официальный концерт артиста состоялся в Харькове в 1961 году. После этого начались гастроли по городам СССР.
Пластинки и последние концертыВ 1967 году Окуджава приехал во Францию, где записал двадцать собственных песен. Эти записи легли в основу пластинки, выпущенной в Париже спустя год. В 1974 году бард записал первую долгоиграющую пластинку в СССР, хотя слушатели получили её только через два года.
В 1978 году вышел ещё один диск. В середине 1980-х появились сборники военных песен, куда вошли уже любимые публикой композиции «До свидания, мальчики» и «Бери шинель, пошли домой». Последний концерт Булат Окуджава дал 23 июня 1995 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Символично: голос Арбата завершил путь в городе мировой культуры.
Песни Булата Окуджавы в киноВ 1962 году Окуджава написал первую песню для кинематографа — для фильма «Цепная реакция». Сама картина большого успеха не добилась, зато следующая работа принесла ему всенародную любовь. Композиция «Нам нужна одна победа», прозвучавшая в фильме «Белорусский вокзал», мгновенно ушла в народ. Её передавали по радио, записывали на магнитофоны, пели дома и во дворах.
Позднее Булат Шалвович создал песни для фильмов «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота». Легендарную композицию «Ваше благородие, госпожа Удача» для фильма «Белое солнце пустыни» также написал именно он.
Всего песни Окуджавы прозвучали почти в 80 советских картинах.
Актёрские работы в киноОкуджава не ограничивался музыкой и литературой. Он появлялся в кино как актёр, хотя чаще всего исполнял эпизодические роли или камео. Его можно увидеть в фильмах «Цепная реакция», «Ключ без права передачи». Более заметную роль артист получил в восьмисерийной картине «Строговы», где сыграл офицера.
Булат Шалвович попробовал силы и в кинодраматургии. Он участвовал в создании сценария фильма «Верность», который поставил Пётр Тодоровский. Картина получила главный приз II Всесоюзного кинофестиваля, а также награду Венецианского фестиваля за лучший дебют.
Личная жизнь Булата ОкуджавыБулат Окуджава с юных лет отличался романтичным характером и легко увлекался девушками. Еще в школьные годы будущий поэт испытывал симпатию к одноклассницам, однако постоянные переезды семьи разрушали едва зарождавшиеся чувства.
После Великой Отечественной войны Окуджава ненадолго вернулся в Москву. Тогда он познакомился с девушкой по имени Валентина, которая жила на Арбате, как и он сам. Она обучалась в студии имени К. С. Станиславского и не проявляла интереса к юноше. Позднее эта девушка стала знаменитой на всю страну — речь идет о Валентине Леонтьевой, которую впоследствии назовут легендой советского телевидения.
Первый брак Булата Окуджавы с Галиной Смольяниновой
Первой супругой Окуджавы стала Галина Смольянинова. Они познакомились во время учебы в одном вузе и поженились еще студентами, на втором курсе. Молодая семья переживала обычные для послевоенного времени трудности, но старалась строить совместную жизнь.
В этом браке родились двое детей. Однако семью постигла трагедия: дочь умерла в раннем возрасте. Позднее сын Игорь, уже став взрослым, столкнулся с наркотической зависимостью, попал в тюрьму и принес родным немало боли.
К началу 1960-х отношения супругов зашли в тупик. В 1964 году они официально расстались. Спустя ровно год, в день годовщины развода, Галина скончалась от разрыва сердца. Ей было всего 39 лет. Эта утрата стала для поэта тяжелым ударом.
Игорь Окуджава скончался 11 января 1997 года в возрасте 43 лет. Из-за запущенного диабета у него развилась гангрена, что привело к ампутации ноги.
Вторая жена Булата Окуджавы Ольга Арцимович
Второй супругой Булата Шалвовича стала Ольга Арцимович, получившая образование в области физики. В семье родился сын Антон, который продолжил творческий путь семьи и стал музыкантом и композитором. Пару Окуджавы и Арцимович называли гармоничной. Именно Ольга оставалась рядом с поэтом в самые тяжелые периоды жизни и сопровождала его до последних дней.
Гражданский брак Булата Окуджавы с Натальей ГорленкоНесмотря на долгий брак, отношения не всегда были простыми. В 1980-х годах у Окуджавы был длительный роман с Натальей Горленко, который продолжался несколько лет. Некоторое время они жили в гражданском браке.
Не директор: стало известно, кто может быть возлюбленным Любови Успенской
Однако окончательно разорвать отношения с Ольгой Арцимович Окуджава так и не решился и в итоге остался в семье.
Последние годы жизни Булата ОкуджавыПоследний период жизни поэт провел во Франции, в Париже. После трагической гибели старшего сына Игоря его здоровье заметно ухудшилось. Близкие отмечали, что Окуджава тяжело переживал случившееся и чувствовал вину за судьбу первенца.
Позднее поэта госпитализировали с гриппом, который дал серьезные осложнения на почки. Состояние быстро ухудшалось. Булат Шалвович считал себя верующим человеком и за несколько часов до смерти принял крещение. При таинстве он получил имя Иоанн — в честь Иоанна Воина. Обряд совершили по благословению архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Смерть Булата Окуджавы и причина смертиБулат Окуджава умер 12 июня 1997 года в возрасте 73 лет. Это произошло в военном госпитале в пригороде Парижа. Причиной смерти стала почечная недостаточность.
Похоронили поэта в Москве на Ваганьковском кладбище. На его могиле установили памятник в виде каменной глыбы с высеченным именем автора. Скромный мемориал точно отражает характер самого Окуджавы — без лишнего блеска, но с внутренней силой.
Память о Булате Окуджаве: музеи, памятники, фестивалиПосле смерти поэта родственники, друзья и поклонники занялись созданием мемориального музея в Переделкине. Он открылся в конце 1999 года. Тогда же учредили премию имени Булата Окуджавы, а одной из московских школ присвоили имя барда.
Хотя Нижний Тагил давно хранил память о времени, когда семья Окуджавы жила в городе, культурный центр «Дом Окуджавы» появился там только в 2017 году. С начала 2000-х годов в разных городах открыли множество памятников поэту. Наиболее известным стал монумент на Арбате в Москве. Имя Окуджавы получил астероид, а также самолет авиакомпании «Аэрофлот» Boeing-737.