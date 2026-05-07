Достижения.рф

Скандал с Нагиевым, дочь с аутизмом, ночная работа и крах личной жизни: почему телеведущая Светлана Зейналова снова одна?

Светлана Зейналова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Светлану Зейналову давно считают одной из самых ярких звезд Первого канала. Она сделала успешную карьеру в журналистике, проявила себя в театре и кино, а также уверенно заявила о себе на телевидении и радио. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность

Светлана Зейналова родилась 8 мая 1977 года в Москве. Она выросла в семье министерского чиновника. Еще в детстве девочка мечтала стать актрисой. Первые шаги к сцене она сделала в кружках самодеятельности и театральных студиях. В школьные годы девушка впервые вышла на сцену в постановке. После выпускного Зейналова выбрала не театр, а психологию. В 1997 году она окончила психологический факультет Московского педагогического университета. Затем поступила в театральный вуз.

Карьеру в искусстве она начала в театре «У Никитских ворот». Молодой актрисе доверяли небольшие, но постоянные роли. Сценическая работа приносила ей удовольствие, а вот гонорары разочаровывали. Из-за нехватки денег Светлана взяла сразу несколько подработок. Днем она занималась организацией праздников и мероприятий. Вечером играла в театре. Ночью выходила в смену официанткой. Такой ритм оказался слишком тяжелым. Со временем Зейналова поняла, что пора менять жизнь. Помогла ей старшая сестра Ирада, которая уже сделала имя в журналистике. Именно она познакомила Светлану с известными телевизионными продюсерами.

Светлана Зейналова и Руслан Осташко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущая Светлана Зейналова

Первую заметную работу в медиа Светлана получила на радио «Максимум» в 2004 году. Уже через несколько месяцев слушатели начали узнавать ее голос. Популярность ей принесло «Утреннее шоу Бачинского и Стиллавина». Там она читала новости и легко поддерживала остроумный разговор с ведущими. Позже женщина стала не только ведущей, но и продюсером проекта. В 2006 году она перешла на Business FM. На новой станции журналистка вела рубрику «Светские новости» и работала с новостными выпусками.

Новый этап в карьере начался в сентябре 2010 года. Тогда Зейналова получила собственную утреннюю программу на «Нашем радио». Через четыре года она снова вернулась на «Максимум». Там ее партнером в эфире стал Павел Кириллов, известный как диджей Кириллоff. Вместе они вели шоу «Кириллоff & Зейналова». Светлана не раз говорила, что утренние эфиры даются ей непросто. По биоритму она скорее сова. Несмотря на это, телевизионный путь у нее тоже начался именно с утра. Впервые на ТВ она появилась в программе «Настроение» на канале ТВЦ. Этот опыт оказался удачным. Уже через полтора года Светлану пригласил Первый канал. Там она стала одной из ведущих программы «Доброе утро». Именно этот проект принес ей широкую известность и вывел на новый уровень.

При этом Зейналова не отказалась от других занятий. Она продолжила организовывать праздники и развивать собственное агентство. Не забросила телеведущая и актерскую работу. Зрители могли увидеть ее в эпизодах фильмов и сериалов «Московская сага», «Тяжелый песок», «Любовь и прочие глупости» и «Боцман Чайка». Также она участвовала в проектах «Жестокие игры» и «Форт Боярд». В сентябре 2016 года в гости к Светлане приехала съемочная группа программы «Пока все дома». В эфире она откровенно рассказала о малоизвестных моментах своей жизни. В феврале 2017 года знаменитость стала соведущей шоу «Голос. Дети». В четвертом сезоне она заменила Валерию Ланскую. Однако уже в следующем выпуске ее место заняла Агата Муцениеце.

Позже Светлана объяснила свой уход конфликтом с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, актер не оценил ее шутки и пожаловался. Часть СМИ называла другую причину. Журналисты писали, что телеведущая отказалась от проекта из-за второй беременности. Позднее эта информация подтвердилась. В феврале 2020 года Светлана пришла в студию программы «Модный приговор». В том же году она стала ведущей федерального проекта «Гражданская оборона». Весной 2022 года с ней произошла неприятность. Телеведущая сломала ногу, но подробности происшествия раскрывать не стала. В 2024 году, незадолго до дня рождения, Зейналова снова сообщила о травме. Она с иронией заметила, что переломы перед праздником уже становятся для нее традицией. На этот раз Светлана сломала мизинец на ноге.

Светлана Зейналова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь

Первые серьезные чувства Светлана пережила в 20 лет. Их знакомство началось почти как сцена из кино. Девушка едва не угодила под колеса автомобиля, за рулем которого сидел молодой человек. Он догнал ее, чтобы отчитать за неосторожность. Но разговор закончился обменом телефонами. Роман продлился три месяца, после чего парень исчез. В это время Зейналова поступила в «Щепку», и вокруг нее быстро появилось много поклонников. Когда молодой человек снова вышел на связь, она попросила оставить прошлое позади. Тем не менее им удалось сохранить дружеское общение.

Позже студентка влюбилась в будущего коллегу по имени Иван. Он учился на два курса старше. Возлюбленный даже познакомил ее со своими родителями. Однако через два года пара рассталась. По словам телеведущей, оба тогда вели себя слишком эмоционально. Юноша не мог найти работу. Светлана тоже тяжело переживала этот период. В какой-то момент она решила побыть одна и ушла. Ей казалось, что со временем все наладится. Но, когда она позвонила, у Ивана уже была другая девушка.

Следующий избранник не принимал ее образ жизни. Ему не нравилось, что начинающая актриса подрабатывала официанткой. Он считал такую работу унизительной, хотя денег на аренду жилья катастрофически не хватало. Позже мужчина просто исчез. При этом он забрал с собой последнее, что у нее оставалось.

Первый брак и больная дочка

На радио «Максимум» Светлана Зейналова познакомилась с директором станции Алексеем Глазатовым. Роман оказался серьезным: в 2008 году пара сыграла свадьбу, а через год у них родилась дочь Александра. В 2012-м супруги расстались. Позже ведущая рассказала, что в полтора года врачи диагностировали у девочки аутизм. Долгое время она не говорила об этом публично. В апреле 2024 года звезда поделилась личной историей в блоге и призналась, что до конца так и не приняла диагноз. Летом 2025 года Александра окончила школу и поступила в полиграфический колледж. Осенью мама отметила ее 17-летие и устроила семейный праздник в ресторане.

Светлана Зейналова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Союз с Дмитрием Ленским

Дмитрий Ленский появился рядом со Светланой Зейналовой в тот момент, когда она уже привыкла к одиночеству и ценила свою свободу. До этого телеведущая пережила неудачный роман: молодой избранник ушел сразу после знакомства с Сашей и новости о ее диагнозе. С Ленским все сложилось иначе. Он быстро нашел общий язык с девочкой и поддержал семью. В 2018 году Светлана ушла из «Доброго утра», а в мае родила вторую дочь в клинике «Лапино». Малышку назвали Вероникой. В феврале 2020 года стало известно о расставании пары. Звезда призналась, что сама во многом виновата в разрыве. По ее словам, у нее непростой характер. Она привыкла рассчитывать только на себя, а Дмитрий хотел ее изменить.

Светлана Зейналова сейчас

Светлана Зейналова одна воспитывает двух дочерей. При этом телеведущая по-прежнему выходит в эфир, сообщает ранним зрителям свежие новости и заряжает их своим юмором. Иногда она работает и за пределами утреннего формата. В апреле 2026 года Светлана вместе с Александром Маршалом провела церемонию «Шансон года» на столичной Live Арене. В майские праздники Первый канал показал это шоу в эфире.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0