Скандал с Нагиевым, дочь с аутизмом, ночная работа и крах личной жизни: почему телеведущая Светлана Зейналова снова одна?
Светлану Зейналову давно считают одной из самых ярких звезд Первого канала. Она сделала успешную карьеру в журналистике, проявила себя в театре и кино, а также уверенно заявила о себе на телевидении и радио. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьСветлана Зейналова родилась 8 мая 1977 года в Москве. Она выросла в семье министерского чиновника. Еще в детстве девочка мечтала стать актрисой. Первые шаги к сцене она сделала в кружках самодеятельности и театральных студиях. В школьные годы девушка впервые вышла на сцену в постановке. После выпускного Зейналова выбрала не театр, а психологию. В 1997 году она окончила психологический факультет Московского педагогического университета. Затем поступила в театральный вуз.
Карьеру в искусстве она начала в театре «У Никитских ворот». Молодой актрисе доверяли небольшие, но постоянные роли. Сценическая работа приносила ей удовольствие, а вот гонорары разочаровывали. Из-за нехватки денег Светлана взяла сразу несколько подработок. Днем она занималась организацией праздников и мероприятий. Вечером играла в театре. Ночью выходила в смену официанткой. Такой ритм оказался слишком тяжелым. Со временем Зейналова поняла, что пора менять жизнь. Помогла ей старшая сестра Ирада, которая уже сделала имя в журналистике. Именно она познакомила Светлану с известными телевизионными продюсерами.
Телеведущая Светлана ЗейналоваПервую заметную работу в медиа Светлана получила на радио «Максимум» в 2004 году. Уже через несколько месяцев слушатели начали узнавать ее голос. Популярность ей принесло «Утреннее шоу Бачинского и Стиллавина». Там она читала новости и легко поддерживала остроумный разговор с ведущими. Позже женщина стала не только ведущей, но и продюсером проекта. В 2006 году она перешла на Business FM. На новой станции журналистка вела рубрику «Светские новости» и работала с новостными выпусками.
Новый этап в карьере начался в сентябре 2010 года. Тогда Зейналова получила собственную утреннюю программу на «Нашем радио». Через четыре года она снова вернулась на «Максимум». Там ее партнером в эфире стал Павел Кириллов, известный как диджей Кириллоff. Вместе они вели шоу «Кириллоff & Зейналова». Светлана не раз говорила, что утренние эфиры даются ей непросто. По биоритму она скорее сова. Несмотря на это, телевизионный путь у нее тоже начался именно с утра. Впервые на ТВ она появилась в программе «Настроение» на канале ТВЦ. Этот опыт оказался удачным. Уже через полтора года Светлану пригласил Первый канал. Там она стала одной из ведущих программы «Доброе утро». Именно этот проект принес ей широкую известность и вывел на новый уровень.
При этом Зейналова не отказалась от других занятий. Она продолжила организовывать праздники и развивать собственное агентство. Не забросила телеведущая и актерскую работу. Зрители могли увидеть ее в эпизодах фильмов и сериалов «Московская сага», «Тяжелый песок», «Любовь и прочие глупости» и «Боцман Чайка». Также она участвовала в проектах «Жестокие игры» и «Форт Боярд». В сентябре 2016 года в гости к Светлане приехала съемочная группа программы «Пока все дома». В эфире она откровенно рассказала о малоизвестных моментах своей жизни. В феврале 2017 года знаменитость стала соведущей шоу «Голос. Дети». В четвертом сезоне она заменила Валерию Ланскую. Однако уже в следующем выпуске ее место заняла Агата Муцениеце.
Позже Светлана объяснила свой уход конфликтом с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, актер не оценил ее шутки и пожаловался. Часть СМИ называла другую причину. Журналисты писали, что телеведущая отказалась от проекта из-за второй беременности. Позднее эта информация подтвердилась. В феврале 2020 года Светлана пришла в студию программы «Модный приговор». В том же году она стала ведущей федерального проекта «Гражданская оборона». Весной 2022 года с ней произошла неприятность. Телеведущая сломала ногу, но подробности происшествия раскрывать не стала. В 2024 году, незадолго до дня рождения, Зейналова снова сообщила о травме. Она с иронией заметила, что переломы перед праздником уже становятся для нее традицией. На этот раз Светлана сломала мизинец на ноге.
Личная жизньПервые серьезные чувства Светлана пережила в 20 лет. Их знакомство началось почти как сцена из кино. Девушка едва не угодила под колеса автомобиля, за рулем которого сидел молодой человек. Он догнал ее, чтобы отчитать за неосторожность. Но разговор закончился обменом телефонами. Роман продлился три месяца, после чего парень исчез. В это время Зейналова поступила в «Щепку», и вокруг нее быстро появилось много поклонников. Когда молодой человек снова вышел на связь, она попросила оставить прошлое позади. Тем не менее им удалось сохранить дружеское общение.
Позже студентка влюбилась в будущего коллегу по имени Иван. Он учился на два курса старше. Возлюбленный даже познакомил ее со своими родителями. Однако через два года пара рассталась. По словам телеведущей, оба тогда вели себя слишком эмоционально. Юноша не мог найти работу. Светлана тоже тяжело переживала этот период. В какой-то момент она решила побыть одна и ушла. Ей казалось, что со временем все наладится. Но, когда она позвонила, у Ивана уже была другая девушка.
Следующий избранник не принимал ее образ жизни. Ему не нравилось, что начинающая актриса подрабатывала официанткой. Он считал такую работу унизительной, хотя денег на аренду жилья катастрофически не хватало. Позже мужчина просто исчез. При этом он забрал с собой последнее, что у нее оставалось.