Ноль выручки и миллионы потерь: у Игоря Крутого проблемы с концертным бюро

Игорь Крутой столкнулся с финансовыми трудностями в концертном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По итогам 2025 года его компания «Концертно-гастрольное бюро №1» показала убыток в размере 13 миллионов рублей, при этом выручка оказалась нулевой.

Для сравнения, годом ранее ситуация выглядела значительно стабильнее — тогда убытки составляли всего 39 тысяч рублей. Резкое ухудшение показателей за год оказалось заметным и вызывает вопросы к текущей деятельности компании.

Таким образом, несмотря на успешную карьеру в музыке, бизнес-направление артиста сейчас переживает не самый простой период.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

