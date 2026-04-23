Ноль выручки и миллионы потерь: у Игоря Крутого проблемы с концертным бюро
Игорь Крутой столкнулся с финансовыми трудностями в концертном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По итогам 2025 года его компания «Концертно-гастрольное бюро №1» показала убыток в размере 13 миллионов рублей, при этом выручка оказалась нулевой.
Для сравнения, годом ранее ситуация выглядела значительно стабильнее — тогда убытки составляли всего 39 тысяч рублей. Резкое ухудшение показателей за год оказалось заметным и вызывает вопросы к текущей деятельности компании.
Таким образом, несмотря на успешную карьеру в музыке, бизнес-направление артиста сейчас переживает не самый простой период.
