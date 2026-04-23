Известный российский рэпер попал в санкционный список ЕС

ЕС включил Тимати в санкционный список с заморозкой активов и запретом на въезд
Тимур Юнусов

Европейский союз включил российского рэп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова) в список персональных санкций. Соответствующие сведения приводит опубликованный документ ЕС.



Ограничительные меры предусматривают заморозку активов артиста на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны объединения. Помимо этого, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять фигурантам санкционных списков любые финансовые средства или экономические ресурсы.

Причиной включения Тимати в санкционный перечень стала текущая политическая ситуация. Ранее музыкант неоднократно публично выражал поддержку действиям властей Российской Федерации и участвовал в мероприятиях в поддержку российской внешней политики.

Ранее рэпер Тимати опубликовал ИИ-кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста.

Ольга Щелокова

