«Лишь бы дети выздоровели»: Ида Галич рассказала о своём состоянии

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич поделилась с подписчиками своим эмоциональным состоянием на фоне болезни детей. Ранее она рассказывала, что её дочь Лия заболела, и им пришлось провести бессонную ночь.



По словам блогера, в такие моменты меняется отношение к жизненным трудностям — всё отходит на второй план. Сейчас Ида признаётся, что её волнует только одно: чтобы дети как можно скорее поправились.

Она также отметила, что её состояние можно описать как «дед инсайд» — смесь усталости и эмоционального опустошения. При этом Галич старается держаться и не терять самообладания.

Ранее заболел и её сын Леон — у него была ветрянка. Тогда, как призналась Ида, ей сильно помогла поддержка близких, благодаря которой она смогла справиться с нагрузкой и уделить внимание обоим детям.

Софья Метелева

