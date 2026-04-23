«Лишь бы дети выздоровели»: Ида Галич рассказала о своём состоянии
Ида Галич поделилась с подписчиками своим эмоциональным состоянием на фоне болезни детей. Ранее она рассказывала, что её дочь Лия заболела, и им пришлось провести бессонную ночь.
По словам блогера, в такие моменты меняется отношение к жизненным трудностям — всё отходит на второй план. Сейчас Ида признаётся, что её волнует только одно: чтобы дети как можно скорее поправились.
Она также отметила, что её состояние можно описать как «дед инсайд» — смесь усталости и эмоционального опустошения. При этом Галич старается держаться и не терять самообладания.
Ранее заболел и её сын Леон — у него была ветрянка. Тогда, как призналась Ида, ей сильно помогла поддержка близких, благодаря которой она смогла справиться с нагрузкой и уделить внимание обоим детям.
