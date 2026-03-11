Яркий взлет и падение: куда пропала звезда фильма «Вам и не снилось...» Татьяна Аксюта и как пережила предательство мужа?
Татьяна Аксюта сыграла роль 16-летней Кати Шевченко в фильме «Вам и не снилось», когда ей самой было уже 23 года. Впоследствии она стала известной на всю страну. Через 30 лет её жизнь кардинально изменилась: она оставила актерскую карьеру и столкнулась с предательством мужа. 12 марта актрисе исполнится 69 лет. Подробности о ее биографии — в материале «Радио 1».
Детство и юность
Татьяна Владимировна Аксюта (в девичестве — Голубятникова) родилась 12 марта 1957 года в Москве. С детства она проявляла живой интерес к творчеству: пела, танцевала, участвовала в школьных постановках и активно вовлекалась в любые творческие проекты.
Несмотря на то что Татьяна была известна как «главная артистка» школы, она никогда не думала о карьере в театре. После окончания учебного заведения она поступила на исторический факультет педагогического института, что, казалось, идеально сочетало её любовь к гуманитарным наукам и стремление работать с детьми. Однако судьба распорядилась иначе: вступительные экзамены она не сдала. Не теряя надежды, Татьяна решила попробовать ещё раз. Год упорных занятий — и снова неудача.
Окончательно отчаявшись, она отправилась в театральный вуз почти без надежды, просто чтобы попробовать. И неожиданно с первой же попытки поступила в ГИТИС. Её хрупкая фигура, большие глаза и тонкая натура сразу привлекли внимание. С первых же выступлений на сцене в студенческих спектаклях Аксюта стала объектом интереса не только зрителей, но и режиссёров. Вскоре ей поступило первое приглашение в кино.
Карьера
Татьяна Аксюта дебютировала в кино ещё во время учёбы в университете, сыграв главную роль в фильме «Перед экзаменом». Её героиня — молодая невеста — осталась практически незамеченной, как и следующий проект — «Долгие дни, короткие недели». В ожидании успеха Татьяна решила попробовать свои силы в театре. После окончания ГИТИСа она присоединилась к Российскому академическому молодёжному театру, о чём ни разу не пожалела.
Сегодня Татьяна Аксюта считает себя в первую очередь театральной актрисой, в то время как кино, принёсшее ей всесоюзную популярность, она воспринимает как случайный эпизод. Когда ей исполнилось 23 года и она успела выйти замуж, судьба преподнесла ей шанс. На кастинге фильма по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» режиссёр Илья Фрэз утвердил девушку на главную роль.
Старшеклассница Катя Шевченко с большими глазами и хрупкой фигурой словно сошла со страниц книги. Для Татьяны это было привычное амплуа: она часто играла детей, мальчиков и даже животных. Уверенная в своих силах, она сразу почувствовала, что сможет убедительно изобразить 16-летнюю школьницу. Так и получилось: её героиня покорила сердца миллионов зрителей.
После премьеры Татьяна Аксюта проснулась знаменитой. Но она не могла предвидеть, насколько тяжёлым окажется этот успех.
Ещё одной важной работой артистки в кино стала фэнтезийная лента «Сказка странствий», где она снялась вместе с Андреем Мироновым. В этом фильме она вновь воплотила образ юной, чистой души, который уже стал её визитной карточкой.
Личная жизнь
Трогательный образ школьницы Кати глубоко затронул сердца тысяч зрителей, особенно мужчин. Молодые люди буквально заваливали актрису письмами, поджидали её у театра, звонили домой, признавались в любви и предлагали выйти замуж. Солдаты, студенты, школьники и даже заключённые стремились познакомиться с этой удивительной Катей Шевченко. Самые настойчивые поклонники даже пытались проникнуть в её квартиру, представляясь сантехниками или слесарями. Но их ожидания не оправдывались: Татьяна уже была замужем. К слову, с партнёром по фильму, Никитой Михайловским, у актрисы не было романтических отношений, хотя многие подозревали их в секретной связи.
Едва поступив в ГИТИС, Татьяна встретила Юрия Аксюту в коридорах института и влюбилась в него с первого взгляда. Однако их брак не состоялся сразу, и Татьяна успела обрести известность под своей девичьей фамилией. По словам артистки, они не торопились с регистрацией брака, но общественное давление заставило их пойти в ЗАГС. Их союз был официально оформлен в 1977 году.
В 1984 году у них родилась дочь Полина. Девочка росла умной и любознательной, с детства любила читать и быстро осваивала языки. Поэтому её решили отправить в специализированную школу с французским направлением, после которой Полина без труда поступила в престижную Сорбонну. Однако жизнь за границей не сложилась: она бросила учёбу и вернулась в Россию. В Москве девушка поступила на факультет художественного перевода в Литинститут, который окончила с отличием. Сейчас Полина Аксюта живёт в Эстонии, счастлива в браке, но пока не подарила своим знаменитым родителям внуков.
Татьяна и Юрий казались идеальной парой. В то время как другие актёры часто меняли свои семейные статусы, они отмечали очередной юбилей совместной жизни и казались абсолютно счастливыми. Хотя иногда Юрия Аксюту подозревали в интрижках, Татьяна не ревновала мужа, понимая, что ему нужно посещать светские мероприятия, в то время как она не любила гламурные тусовки.
Когда в 2021 году стало известно о разводе Татьяны и Юрия Аксюты, это стало настоящим шоком для всех. Образцовая семья распалась, и вскоре продюсер женился на своей новой избраннице, эффектной блондинке Светлане Караеровой, с которой он работал на Первом канале на протяжении многих лет.
Этот поступок вызвал неодобрение у многих, а Татьяну, которая пожертвовала своей карьерой ради успеха мужа, было жаль. В 65 лет она осталась одна. Сама Аксюта не показывала, что ей тяжело, но знающие люди рассказывали, что актриса тяжело переживала предательство любимого человека.
Чем сейчас занимается Татьяна Аксюта
После фильма «Сказка странствий» актерская карьера Татьяны пошла на спад. Она снялась всего в нескольких картинах, которые не привлекли внимания зрителей. В 90-е годы российское кино находилось в глубоком кризисе, и работы для артисток почти не было. Аксюта же была заложницей своего амплуа «милой и невинной школьницы», что ограничивало её возможности для развития. В результате в 1997 году Татьяна решила окончательно завершить свою карьеру в кино.
«Моё настоящее — это детская студия для школьников с 1-го по 10-й класс, в которой я преподаю. Думала, поработаю несколько месяцев, чтобы без дела не сидеть. Но задержалась на десять лет. С детьми очень интересно», — рассказала актриса в одном из интервью.
Известная актриса советского кино теперь занимается с детьми в драматическом кружке Детского дома творчества в московском парке «Сокольники». Три раза в неделю она бесплатно обучает актёрскому мастерству ребят в возрасте от шести до пятнадцати лет.
Татьяна Владимировна не только ставит с детьми спектакли, но и показывает им постановки профессиональных театров. Кроме того, она организует поэтические вечера, на которых знакомит юных слушателей с творчеством поэтов Серебряного века. При этом артистка не обращает внимания на то, что её не узнают на улице.