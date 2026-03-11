Певице Бьянке не понравилась собственная пародия
Бьянка раскритиковала пародию на себя в стендап-шоу
Певица Бьянка осталась недовольна пародией на себя, которую показали в одном из юмористических проектов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам блогерши, она приняла участие в шоу «Стендап пародии», где одной из участниц предложили изобразить артистку на сцене. Во время выступления Бьянка наблюдала за происходящим из зала и практически не проявляла эмоций.
После номера певица призналась, что не увидела сходства между собой и тем образом, который представила участница. По её словам, в пародии «не было ничего похожего» на неё.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России