Певице Бьянке не понравилась собственная пародия

11 марта 2026, 14:37

Бьянка раскритиковала пародию на себя в стендап-шоу

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка осталась недовольна пародией на себя, которую показали в одном из юмористических проектов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».