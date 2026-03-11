«Невыносимая боль»: Онколог оценил диагноз Лерчек

11 марта 2026, 14:46

Онколог Черемушкин — о диагнозе Лерчек: На 4 стадии борьба с раком очень сложна

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рак желудка четвертой стадии считается очень серьезным заболеванием, когда опухоль уже способна распространяться по всему организму. Об этом рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.





Ранее стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.



Черемушкин пояснил, что болезненность и симптомы зависят от расположения и характера роста опухоли. Однако при прогрессии боль бывает невыносимой.

По словам эксперта, во время беременности выявить онкологию сложнее, поскольку исследовать организм в этот период нежелательно, а гормональный фон может косвенно стимулировать рост опухоли.





«Что касается лечения и прогноза, то на четвертой стадии борьба с заболеванием очень сложна, и полностью его излечить практически невозможно. Тем не менее, современные методы позволяют контролировать болезнь, облегчать симптомы и значительно улучшать качество жизни», — отметил Черемушкин в разговоре с Life.ru.