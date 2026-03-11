Тарантино ответил на критику актрисы Аркетт из-за «Криминального чтива»
Американский режиссер Квентин Тарантино прокомментировал критику со стороны актрисы Розанны Аркетт, которая ранее снялась в его фильме «Криминальное чтиво». Его слова приводит издание Daily Mail.
Аркетт назвала картину культовой, однако заявила, что ее расстраивает частое использование в фильме слова «нигер». По словам актрисы, это звучит в ленте около 20 раз, и она считает подобное недопустимым.
Тарантино в ответ заявил, что удивлен критикой фильма спустя более чем 30 лет после его выхода. Режиссер поздравил актрису с тем, что ее слова привлекли внимание, и выразил недовольство тем, что она, по его мнению, проявила неуважение к картине и к нему лично.
По словам постановщика, во время работы над фильмом Аркетт была довольна участием в проекте. Он отметил, что актриса получила роль и гонорар, а нынешнюю критику назвал циничной. Тарантино добавил, что подобные заявления, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии такта и уважения.
