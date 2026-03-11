Тарантино ответил на критику актрисы Аркетт из-за «Криминального чтива»

11 марта 2026, 13:49

Квентин Тарантино (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Американский режиссер Квентин Тарантино прокомментировал критику со стороны актрисы Розанны Аркетт, которая ранее снялась в его фильме «Криминальное чтиво». Его слова приводит издание Daily Mail.