Жена спилась, а ребёнок провёл детство в интернате: на 88-м году жизни умер Всеволод Шиловский. Какой была судьба выдающегося режиссёра?
Всеволод Шиловский – советский и российский актёр и режиссёр, чья жизнь стала доказательством того, что талант и упорство способны преодолеть любые трудности. Мэтр всегда твердил о важности веры в себя, поиска своего признания и говорил, что артистом можно быть в любом деле, главное, чтобы «горела душа». 26 ноября артист ушёл из жизни. О его богатой фильмографии, работе в театре, трёх браках и тяжёлой утрате последней супруги читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность
Всеволод Шиловский родился в июне 1938 года в Москве, в интеллигентной семье. Его отец окончил консерваторию, затем Военно-инженерную академию и вскоре после рождения сына возглавил завод. Начало войны стало непростым испытанием: отец ушел на фронт, а маленькому Всеволоду пришлось эвакуироваться вместе с матерью в Казань. После войны родители расстались, отец переехал в Калининград, но всегда поддерживал связь с ребёнком.
Желание стать актёром появилось у него ещё в детстве. Дед, который был страстным поклонником театра, устраивал на даче собственные летние постановки, а юный Сева с интересом наблюдал за магией сцены. После войны семья вернулась в Москву, и мальчик записался в драмкружок при Доме пионеров. Здесь он сделал первые шаги в профессии, и к моменту окончания школы уже точно знал, кем хочет стать.
Поступить в Школу-студию МХАТ удалось не сразу, но каждая неудача лишь мотивировала будущего актёра идти дальше. В итоге, с третьей попытки он попал на курс Александра Карева, и в 1961 году получил диплом.
Театральная карьера
Сразу после окончания учебы Шиловского приняли в труппу МХАТа. Его дебютом стала роль Керубино в спектакле «Женитьба Фигаро». Спустя полтора года режиссёр Василий Орлов доверил 26-летнему артисту образ 66-летнего Костылева в пьесе «На дне». Настолько убедительным было его перевоплощение, что даже родная мать не узнала сына на сцене.
Вскоре Шиловский начал преподавать в родной школе-студии и поставил со студентами спектакль «Медея». Работа привлекла внимание Виктора Станицына, ученика Станиславского, который помог молодому актёру начать режиссёрскую карьеру. В МХАТе Шиловский поставил ряд успешных спектаклей, среди которых: «На всякого мудреца довольно простоты», «Мятеж» и «Волоколамское шоссе».
В 2019 году он осуществил давнюю мечту – стал руководить собственным театром-студией. Там он ставил постановки «Зойкина квартира», «Одноклассники», «Он. Она. Окно и покойник», «Особняк на Рублёвке». Труппа много гастролировала, а в 2022 году режиссёр получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
3 июня 2023 года, в день своего 85-летия, Шиловский открыл театр-студию в центре Москвы. Премьерой стала новая постановка «Дядя Ваня». Режиссёр признавался, что идею о собственном театре вынашивал давно, поэтому направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину и вскоре получил грант на создание площадки.
Роли Всеволода Шиловского в кино
Путь в кинематограф начался с маленькой роли пассажира в фильме «Наш дом» Василия Пронина. Затем последовал долгий перерыв – актер был полностью погружён в работу в МХАТе. На большой экран Шиловский вернулся уже зрелым мастером и быстро стал востребованным.
Позже он сыграл Россини в «Никколо Паганини», Артюхова в «Торпедоносцах», а также запомнился зрителям по фильмам Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка». Роли были небольшими, но всегда яркими и характерными.
В нулевые и десятые годы Шиловский продолжал сниматься: в «Жила-была одна баба» он сыграл священника, в «Попсе» — продюсера. После пятилетнего перерыва артист вновь появился на экране в 2023 году — в картине Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир», где сыграл российского посла. В фильме снялась и его внучка Аглая Шиловская.
Работа режиссёром
Не менее значительна и режиссёрская карьера Шиловского. Одним из первых советских сериалов стал его проект «День за днем», где сыграли Нина Сазонова, Алексей Грибов и Вячеслав Невинный. Позже у Шиловского стало престижно сниматься: комедия «Миллион в брачной корзине» и фильм «Кодекс бесчестия», основанный на реальных событиях, закрепили его репутацию мастера, уверенно работающего в разных жанрах.
В «золотой фонд» российского кино вошли его картины «Блуждающие звёзды», «Приговор», «Люди и тени. Секреты кукольного театра», где он сам сыграл главную роль – криминального авторитета.
Личная жизнь и дети Всеволода Шиловского
Личная жизнь режиссёра сложилась непросто: у него было три брака. Первой женой Шиловского стала актриса Евгения Уралова. Вскоре выяснилось, что девушка вышла за него замуж ради московской прописки. Развод артист переживал очень тяжело.
Второй брак с актрисой Ниной Семёновой также оказался недолгим, но в нём родился сын Илья. После расставания Нина столкнулась с алкогольной зависимостью, сын рос в интернате, но Шиловский продолжал помогать ребёнку. Илья стал успешным драматургом и сценаристом, одним из первых россиян, чьи работы приобрёл Голливуд. Он много лет жил в США, затем вернулся в Россию, но в 2021 году внезапно умер от остановки сердца. Его дочь Аглая пошла в актёрскую профессию, а дед активно её поддерживал.
Третьей женой стала Наталья Цехановская – арфистка симфонического оркестра. Они познакомились в Сочи, когда Шиловский переживал тяжелый период после второго развода. В этом браке родился сын Павел, который получил экономическое образование, уехал в США и открыл собственную компанию в сфере кинопроката и рекламы. У него двое детей – Дарья и Михаил.
В феврале 2025 года режиссёр овдовел и тяжело переживал утрату, не сообщив о смерти супруги никому из знакомых. Информация о кончине Цехановской попала в СМИ.
Последние годы и смерть
В последние годы жизни Всеволод Шиловский был погружен в работу своего театра-студии. В 2025 году в репертуаре появились новые постановки — «Не покидай меня», посвященная поколению военных лет, и комедия «Папа в паутине». Параллельно он снимался в драме Первого канала «Наследники», где сыграл вместе с Юлией Пересильд, Ангелиной Стречкиной, Даниилом Страховым и Натальей Андрейченко.
26 ноября 2025 года появилась информация о кончине Всеволода Шиловского. Ему было 87 лет. Причина смерти уточнялась, но известно, что ранее он лечился от тяжёлой формы желтухи.