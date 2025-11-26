26 ноября 2025, 12:02

Всеволод Шиловский (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Всеволод Шиловский – советский и российский актёр и режиссёр, чья жизнь стала доказательством того, что талант и упорство способны преодолеть любые трудности. Мэтр всегда твердил о важности веры в себя, поиска своего признания и говорил, что артистом можно быть в любом деле, главное, чтобы «горела душа». 26 ноября артист ушёл из жизни. О его богатой фильмографии, работе в театре, трёх браках и тяжёлой утрате последней супруги читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Театральная карьера Роли Всеволода Шиловского в кино Работа режиссёром Личная жизнь и дети Всеволода Шиловского Последние годы и смерть

Детство и юность

Всеволод Шиловский (фото: РИА Новости/Дмитрий Козлов)



Театральная карьера

Роли Всеволода Шиловского в кино

Всеволод Шиловский (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Работа режиссёром

Личная жизнь и дети Всеволода Шиловского

Всеволод Шиловский с внучкой Аглаей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Последние годы и смерть