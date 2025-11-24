Вереница любовников, муж-«сухарь» и сын, скончавшийся от передозировки: Непридуманная драма народной артистки Нонны Мордюковой
Нонна Мордюкова — легенда советского кинематографа чьи роли в «Молодой гвардии», «Бриллиантовой руке» и «Комиссаре» стали национальным достоянием. Но за славой и сценическим образом сильной женщины скрывалась жизнь, полная семейных драм, измен, предательства и невыносимой боли. 25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР. О ее творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Биография Нонны МордюковойНонна (настоящее имя — Ноябрина) родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке Донецкой области. В годы войны семья скрывалась от немецкой оккупации, опасаясь отправки в Германию. Детство будущая звезда экрана провела в станице Отрадная на Кубани, где её мать руководила колхозом. Семья жила бедно: отец, вернувшийся с войны без ноги, ушёл из семьи, и Нонне, как старшей из шести детей, пришлось рано взвалить на себя заботы о хозяйстве.
Несмотря на трудности, с ранних лет она с увлечением разучивала украинские народные песни и русские романсы и мечтала о сцене. Ещё до войны Мордюкова написала письмо знаменитому артисту Николаю Мордвинову с вопросом, как «выучиться на Любовь Орлову». Актёр посоветовал ей окончить школу и приехать в Москву.
Так она и поступила. В 1945 году, скопив 16 рублей из семейных сбережений, она уехала поступать во ВГИК. На экзаменах она впечатлила комиссию рассказами о жизни на Кубани, и её приняли. Уже на втором курсе она дебютировала в фильме «Молодая гвардия» (1948), получив за роль Ульяны Громовой Сталинскую премию.
Однако слава едва не обернулась забвением. После оглушительного успеха её долго не приглашали сниматься, а режиссёры видели её лишь в трагических амплуа. Прорывом в карьере актрисы стала роль Стеши в фильме «Чужая родня» (1955). Однако настоящую всенародную любовь ей принесли комедийные образы. В 1964 году она сыграла купчиху Белотелову в фильме «Женитьба Бальзаминова», а в 1968 году — управдома Варвару Плющ в «Бриллиантовой руке». Фразы «Наши люди в булочную на такси не ездят!» и «А если не будут брать — отключим газ!» стали крылатыми и вошли в народную речь.
Личная жизнь Мордюковой: брак, измены и несбывшиеся надеждыНонна Мордюкова создала на экране эталон сильной русской женщины. Ее героини могли справиться с любыми трудностями, однако в личной жизни самой актрисы было больше боли и разочарований, чем счастья и покоя. Ей редко встречались мужчины, способные выдержать ее страстный и независимый характер.
Судьбоносной встречей для Мордюковой стало знакомство на съемочной площадке «Молодой гвардии» с будущим «Штирлицем» — Вячеславом Тихоновым. Их брак, продлившийся 13 лет (с 1950 по 1963 год), казался со стороны идеальным союзом, но внутри был полон терзаний. Актеры были полными противоположностями. Нонна — эмоциональная, взрывная и общительная «казачка», а Вячеслав — сдержанный, молчаливый и погруженный в себя. Сама актриса называла его «сухарем» и жаловалась на нехватку простого человеческого тепла.
По одной из версий, брак разрушила измена Мордюковой. Тихонов лично застал дома другого мужчину, после чего молча собрал вещи и ушел навсегда. По другой, Нонна сама инициировала развод, признаваясь друзьям, что никогда по-настоящему не любила мужа и вышла за него, поддавшись уговорам матери и его настойчивости.
После развода с Тихоновым Мордюкова пять лет прожила в гражданском браке с актером и сценаристом Борисом Андроникашвили. Младший на девять лет, красивый, аристократичный, он очаровал актрису своими манерами. Однако романтика быстро сменилась разочарованием: Андроникашвили оказался патологически ревнивым, не желал работать и предпочитал жить за счет Мордюковой. Через пять лет она выставила его вон.
Яркая и независимая Мордюкова привлекала многих мужчин, но ни один из романов не стал для нее счастливым и долгим. Во время съёмок «Простой истории» у Мордюковой и Шукшина возникла сильная взаимная привязанность. По слухам, режиссёр предлагал ей оставить мужа, но актриса не смогла пойти на разрыв семьи, хотя и пронесла эти чувства через годы.
Молодой актёр Юрий Каморный, страстно влюблённый в Мордюкову, в отчаянии прострелил себе руку, угрожая самоубийством, если она не станет его женой. Однако шокирующая выходка привела лишь к категоричному отказу со стороны актрисы. Брак с Владимиром Сошальским оказался самым скоротечным в жизни Мордюковой — их совместная жизнь не продлилась и полугода. Сошальский, известный своим непостоянством, быстро превратил супругу в домработницу, чего независимая актриса вынести не смогла.
Материнская трагедия: судьба сына ВладимираЕдинственный сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, Владимир, стал главной болью в жизни актрисы. Он пошел по стопам родителей, стал актером, но его карьера была недолгой. Владимир с юности страдал от наркотической зависимости. Ни усилия родителей, ни дорогостоящее лечение в клиниках не помогли. Он потерял семью (распался его брак с Натальей Варлей), забросил работу.
В 1990 году, в возрасте 40 лет, Владимир Тихонов скончался. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность, однако всем было понятно, что истинная причина — передозировка наркотиками. Эта трагедия нанесла Мордюковой тяжелейшую рану, от которой она так и не оправилась.