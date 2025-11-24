Потерял все на ставках, а милиция приняла за бездомного и отправила в психбольницу: трагическая судьба звезды «Джентльменов удачи» Раднэра Муратова
Образ Василия Алибабаевича принес Раднэру Муратову всенародную любовь, а цитаты из «Джентльменов удачи» давно стали частью поп-культуры. Однако за кулисами жизнь актера складывалась намного печальнее: он ушел из кино и умер в психиатрической больнице. О том, почему от него ушли две жены и как он оказался в долговой яме, расскажет «Радио 1».
Биография Раднэра Муратова: детство и происхождениеРаднэр Муратов родился 21 октября 1928 года в Ленинграде в татарской семье. Его отец занимал высокие посты в партийной системе, был первым секретарём Татарского обкома КПСС и пользовался значительным авторитетом. А мама будущего артиста была учителем. Редкое имя Раднэр — аббревиатурное «Радуйся новой эре» — дома заменяли простым «Радик».
Глава семейства был строгий, Муратов боялся его сурового характера. Несмотря на должность папы, будущий актёр рос без излишней роскоши. Однако именно влияние семьи помогло ему сделать первый шаг в профессию мечты — поступить в высшее военное лётное училище в Казани. Учился он не отлично, но диплом лётчика получил и служил на современном истребителе. Увольнение из-за сокращения штата заставило его искать новый путь — и этим путём стала Москва.
Первые шаги в кино и профессиональный стартВ столице Муратов поступил во ВГИК. Раднэр Муратов нередко сталкивался с мнением, что легко стал частью профессии благодаря национальным квотам и распределению между республиками. Однако актёр окончил институт в 1951 году с отличием.
В отличие от большинства студентов, он жил на широкую ногу: часто устраивал вечеринки в съемной квартире, а вместо общественного транспорта пользовался такси. Такой образ жизни быстро расширил круг знакомств, в котором оказалось множество влиятельных людей.
Первым местом работы стал Государственный театр киноактёра, где Муратов играл в массовке. Опыт на сцене постепенно привёл его на киноплощадки. С конца 1950-х годов Раднэр регулярно получал эпизодические роли в советских фильмах.
Одним из первых узнаваемых появлений стал образ второстепенного персонажа в ленте «Максим Перепелица». Вскоре последовала ещё одна значимая работа — роль в военной картине «Щит и меч», посвящённой подвигу разведчиков.
Роль, которая изменила всё: Василий АлибабаевичНесмотря на востребованность, сам Муратов долгое время оставался неудовлетворённым своей творческой судьбой. Он появлялся в популярных фильмах — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён…», «Золотой телёнок» и других — однако всегда в мелькающих эпизодах. Его имя порой даже не включали в титры, что лишь усиливало внутреннее чувство нереализованности.
Настоящий прорыв случился в 1971 году. На пробы фильма «Джентльмены удачи» Муратов пришёл, рассчитывая на очередную маленькую роль. Но режиссёр Александр Серый увидел в его выразительной внешности потенциал главного героя и пригласил на роль Василия Алибабаевича. Решение оказалось точным: персонаж стал культовым, а артист получил всенародную известность. На съёмочной площадке Муратов работал с Евгением Леоновым, Георгием Вициным, Савелием Крамаровым.
Работа в озвучке и признание в профессииПомимо съёмок, Муратов активно занимался озвучиванием зарубежных и отечественных фильмов. Его голосом говорили Леон в «Фантомасе» и «Фантомас разбушевался», Рахим в «Побеге из тьмы» и ряд других персонажей.
Долгие годы работы с ведущими режиссёрами страны и участие в популярных фильмах привели к официальному признанию: в 1986 году Раднэру Зинятовичу присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Это стало кульминацией его профессиональной биографии.
После получения звания творчество Муратова пошло на спад. Он появился лишь в нескольких заметных проектах: сыграл стюарда в фильме «Семь криков в океане» и кондуктора в «Крейцеровой сонате». Эти работы стали последними в его фильмографии — после них актёр больше не появлялся на экране.
Личная жизнь Раднэра МуратоваОпыт первых серьёзных отношений Раднэр Муратов получил ещё в студенческие годы. Во ВГИКе он познакомился с молодой актрисой Изольдой Извицкой: Муратов уже учился на старших курсах, тогда как Извицкая только начинала свой путь. Их гражданский брак продлился около трёх лет, однако до создания полноценной семьи дело не дошло.
Во время съемок фильма «Первый эшелон» Извицкая влюбилась в Эдуарда Бредуна. Вернувшись домой, она призналась о своем романе Муратову, после чего они расстались.
Следующая серьёзная попытка построить семью произошла через два года. Новой избранницей Муратова стала выпускница ВГИКа и его коллега по Театру киноактера — Елена Довлатбекова.
«Он был очень мало похож на всех остальных. В нем было отсутствие какой-либо пошлости, какая-то вот детскость, наив, чистота, он весь светился изнутри. И это меня жутко подкупило», — рассказывала актриса.Именно в этом браке родился сын Леонид, впоследствии продолживший актёрскую династию Муратовых.
Причины ухода Муратова из кино: азартные игры и долговая ямаОднако и этот союз оказался непрочным. По воспоминаниям друзей, решающим фактором стало увлечение Раднэра азартными играми. Он всё реже появлялся дома, отдавая предпочтение скачкам: ипподром на Беговой фактически стал его вторым домом. Туда уходили не только свободное время, но и значительная часть денег и личных вещей.
«Радик был большим специалистом на бегах. Часто ему удавалось выигрывать приличные суммы. К сожалению, он не мог вовремя остановиться и продолжал делать ставки. В итоге уходил с ипподрома ни с чем. Однажды он заложил в ломбард свое единственное пальто: думал, отыграется. Не получилось. Так он больше месяца проходил в одном пиджаке, пока ему кто-то из наших не принес теплую куртку», — говорили завсегдатаи ипподрома.Всего за два года актёр проиграл все средства и оказался в долгах. Некоторое время Елена Муратова пыталась сохранить брак ради сына и вернуть мужа к семейной жизни, однако вскоре забрала Леонида и ушла. Актер больше не женился.
Трагический финал: как умер Раднэр МуратовРаднэр Муратов пытался справляться со стрессом с помощью алкоголя. Несколько лет он скрывался от кредиторов, что отрицательно сказывалось на его психическом здоровье: у актёра развилась шизофрения, а позднее — болезнь Альцгеймера. Бывшая жена и взрослый сын хотели помочь Муратову.
Сын предпринимал попытки устроить отца в специализированную клинику, но Раднэр категорически отказывался. Несмотря на тяжёлые диагнозы, он продолжал употреблять алкоголь и однажды не вернулся домой. В октябре 2004 года актёр вышел из дома и заблудился. Милиция, не узнав бывшего известного артиста, приняла его за бездомного и направила в психиатрическую клинику.
После двух месяцев поисков бывшая жена и сын обнаружили Муратова в одной из психиатрических больниц Ярославской области. Он полностью потерял память, не помнил ни своего имени, ни адреса проживания.
Пока сын занимался организацией перевода отца в московскую клинику, у Муратова произошёл инсульт. Актёр скончался 10 декабря 2004 года в возрасте 76 лет. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.