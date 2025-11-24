Потерял все на ставках, а милиция приняла за бездомного и отправила в психбольницу: трагическая судьба звезды «Джентльменов удачи» Раднэра Муратова

24 ноября 2025, 14:40

Раднэр Муратов (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Образ Василия Алибабаевича принес Раднэру Муратову всенародную любовь, а цитаты из «Джентльменов удачи» давно стали частью поп-культуры. Однако за кулисами жизнь актера складывалась намного печальнее: он ушел из кино и умер в психиатрической больнице. О том, почему от него ушли две жены и как он оказался в долговой яме, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Раднэра Муратова: детство и происхождение Первые шаги в кино и профессиональный старт

Роль, которая изменила всё: Василий Алибабаевич Работа в озвучке и признание в профессии Личная жизнь Раднэра Муратова Причины ухода Муратова из кино: азартные игры и долговая яма Трагический финал: как умер Раднэр Муратов

Биография Раднэра Муратова: детство и происхождение

Первые шаги в кино и профессиональный старт



Раднэр Муратов (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)



Роль, которая изменила всё: Василий Алибабаевич

Работа в озвучке и признание в профессии

Раднэр Муратов (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)



Личная жизнь Раднэра Муратова

«Он был очень мало похож на всех остальных. В нем было отсутствие какой-либо пошлости, какая-то вот детскость, наив, чистота, он весь светился изнутри. И это меня жутко подкупило», — рассказывала актриса.

Причины ухода Муратова из кино: азартные игры и долговая яма

«Радик был большим специалистом на бегах. Часто ему удавалось выигрывать приличные суммы. К сожалению, он не мог вовремя остановиться и продолжал делать ставки. В итоге уходил с ипподрома ни с чем. Однажды он заложил в ломбард свое единственное пальто: думал, отыграется. Не получилось. Так он больше месяца проходил в одном пиджаке, пока ему кто-то из наших не принес теплую куртку», — говорили завсегдатаи ипподрома.



Трагический финал: как умер Раднэр Муратов