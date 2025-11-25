Ушел от жены к Татьяне Лавровой и предсказал собственную смерть: трагичная судьба звезды «Коммуниста» Евгения Урбанского. Как умер актер?
Евгений Урбанский — один из самых ярких актеров советского кино. Но за успешной карьерой скрывалась жизнь, полная тяжелых поворотов: репрессии в семье, запретная любовь, громкие романы и роковое предчувствие собственной смерти. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Биография Евгения Урбанского: ранние годы и репрессии в семье27 февраля 1932 года в Москве в семье партийного работника появился на свет Евгений Урбанский — будущий артист, чья судьба станет одной из самых драматичных в истории советского кино. Детство мальчика резко изменилось, когда его отца арестовали и сослали в Воркуту. Мать с детьми уехала в Алма-Ату, где работала телеграфисткой, а Женя учился в школе. Лишь в 1955-м семья снова воссоединилась — отца реабилитировали и отправили в поселок Инта в Коми. Вскоре туда переехала вся семья.
Урбанскому прочили спортивную карьеру: он серьёзно занимался акробатикой и показывал отличные результаты. Но и в учёбе он был силён — одинаково уверенно чувствовал себя и в гуманитарных дисциплинах, и в точных науках.
Путь Урбанского в кино: студенческие годыОкончив школу, он вернулся в Москву, поступил в дорожный институт, позже перевёлся в горный, а уже там увлёкся студенческой самодеятельностью настолько глубоко, что решил стать актёром. Документы в Школу-студию МХАТ он решил подать уже после завершения набора. Молодой человек буквально выпросил шанс пройти просмотр. Комиссия согласилась оценить абитуриента, и его талант произвел на них впечатление.
Евгений учился на одном курсе с Олегом Табаковым, который позже вспоминал Урбанского как талантливого актера. Внешность актера с первых лет выделяла его среди сокурсников. Высокий, харизматичный, с кудрями и широкой улыбкой, он быстро стал заметной фигурой в студенческой среде.
Первые роли и стремительный успех Евгения УрбанскогоВ стенах училища Евгений получал серьезные роли — среди них Лопахин в «Вишневом саде». После выпуска его приняли в труппу Московского театра имени Станиславского, где он играл до 25 спектаклей в месяц.
Настоящий прорыв случился после фильма «Коммунист». Режиссера Юлия Райзмана пришлось долго убеждать доверить ему роль Василия Губанова. Съёмки оказались для молодого артиста тяжёлыми — в какой-то момент он даже усомнился в правильности выбора. Но картина принесла огромный успех и заняла место в тройке лучших по версии «Советского экрана». Позже фильм отметили на Венецианском фестивале.
Именно после «Коммуниста» Урбанский стал узнаваемым, но не ощущал себя звездой. Несмотря на растущую популярность, Евгений оставался требовательным к себе и считал успех лишь побочным эффектом настоящей работы.
«Чистое небо» и новая волна славыПосле выхода фильма «Чистое небо», где актер сыграл летчика Алексея Астахова, его известность выросла ещё больше. Однако Евгений, вместо того чтобы закрепляться в кино, неожиданно решил уйти в театр. На экране он появился снова только спустя несколько лет.
Одной из последних его работ стал фильм «Большая руда», где по сюжету герой погибает при падении машины с высоты. Каскадёр участвовал только в финальном кадре. Картина оказалась пророческой — почти через год похожий эпизод стал причиной настоящей трагедии.
Личная жизнь Евгения Урбанского: тайная свадьба и изменыПервый раз артист влюбился во время учёбы в дорожном институте. Девушка по имени Ольга произвела на него сильнейшее впечатление — он провёл два часа у её подъезда, чтобы прочитать ей стихи Маяковского. Кроме того, Евгений провожал ее до дома в пригород, а затем пешком возвращался в общежитие — электрички он все пропускал.
Возлюбленные хотели пожениться, однако родители с обеих сторон считали раннюю свадьбу необдуманным решением. По их мнению, молодые не были готовы к семейной жизни.
Евгений и Ольга расписались тайно, а позже у них родилась дочь. Пока Урбанский учился в МХАТе, Ольга работала в детском саду. Муж много времени проводил в театре, где увлекся студенткой младшего курса Татьяной Лавровой. Ольга быстро осознала, что Татьяна для мужа — не просто коллега, а возлюбленная. Она подала на развод, после чего Евгений начал отношения с Лавровой, которая была младше на шесть лет.
«Таня с таким теплом и ностальгией рассказывала, как они жили в крошечной комнатке общежития Театра имени Станиславского, а потом ютились за ширмой у Таниной бабушки в коммуналке», — рассказывала подруга Татьяны.Однако спустя семь лет отношений они расстались. По слухам, причиной разрыва стали постоянные измены Урбанского. Татьяна переживала такой этап жизни тяжело, долго пыталась вернуть отношения, но безуспешно.
Новая семья Евгения Урбанского: последняя любовьНа фестивале 1960 года в Москве Урбанский познакомился с латвийской актрисой Дзидрой Ритенбергой. Он заявил, что женится на ней на следующий день. Девушка отказалась — впереди ее ждала тяжёлая операция. Но после выздоровления пара действительно зарегистрировала отношения.
Они жили сначала в шести квадратных метрах, затем получили квартиру на «Соколе». Ритенбергу не беспокоили слухи о многочисленных поклонницах мужа, но раздражали его посиделки с друзьями. Евгений не злоупотреблял алкоголем, но переборщить со спиртным мог.
Трагичная смерть Урбанского на съемках фильма «Директор»На момент съемок фильма «Директор» Ритенберг ждала ребенка. Беременность протекала сложно, поэтому она не сопровождала мужа в командировке, как делала это всегда. Перед отъездом у Урбанского появилось тревожное предчувствие.
«Он не рвался к работе в этом фильме. Может, поэтому и возникло ощущение надвигающейся беды. Помню, незадолго до отъезда я вернулась с репетиции домой. Женя лежал на диване с совершенно непривычным, испуганно-озабоченным лицом. Он произнес фразу, от которой мне стало просто дурно: "Мне показалось сейчас, будто я умер. Такая пустота кругом!"», — делилась Дзидра.По сценарию фильма «Директор» герой Урбанского должен был возглавить колонну автомобилей и выполнить опасный прыжок с бархана. Актёр категорически отказался от помощи каскадёров. Первый дубль он выполнил идеально. Но второй режиссёр настоял на повторе сцены.
Во время очередного заезда машина сорвалась. Позже Юрий Никулин, который был близким другом Евгения, говорил, что такая трагедия могла произойти только при невероятном совпадении множества факторов: угла наклона, скорости, ветра, веса авто.
Некоторые обвиняли в трагедии Татьяну Лаврову. Говорили, что в утро того дня она позвонила актеру, наговорила много гадостей, а Урбанский не справился с управлением, так как был зол на бывшую возлюбленную.
Евгений Урбанский погиб в 1965 году, в возрасте 33 лет. Его вторая дочь родилась спустя три месяца, ее называли в честь отца. А в 1968-м Ритенберга уехала из Москвы навсегда.