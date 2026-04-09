106 минут победы над гравитацией: музей «Новый Иерусалим» запускает космические опыты для детей
В музее «Новый Иерусалим» уверены: космос начинается не со стартовой площадки, а с живого любопытства. Именно поэтому ко Дню космонавтики здесь подготовили серию необычных занятий, где главное правило — забыть о школьной зубрёжке и включить руки.
С 11 по 12 апреля Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» превратится в космическую лабораторию. В преддверии Дня космонавтики заведующая отделом музейной педагогики Вера Лебедева в беседе с «Радио 1» рассказала, как музей поможет детям почувствовать себя в скафандре, ликвидировать внештатную ситуацию на МКС и понять, почему полёт Гагарина изменил человеческую мысль навсегда.
«Лекция "Космические опыты и эксперименты на МКС", которая пройдет 11 апреля, — это настоящая симуляция работы на орбите. Участникам предстоит не только узнать, как устроена станция, но и столкнуться с тем, что видят в кино только герои. Это возможность для наших гостей узнать, из чего состоит работа космонавта. В буквальном смысле подкручивать какие-то накладки, болты. Ощутить себя в скафандре и столкнуться с внештатной ситуацией, когда нужно очень-очень быстро думать и действовать», — рассказала она.
Второе занятие — «Звезда по имени Гагарин» (12 апреля) — посвящено личности первого космонавта. Здесь организаторы сделали акцент не только на героическом подвиге, но и на человеческой истории: детстве, среде и невероятной настойчивости Юрия Алексеевича.
«Помимо всего общего, мы решили сделать ставку на художественное. Мы празднуем огромный сдвиг, победу человеческой мысли над гравитацией. Никогда до этого человек не выходил в космос. Это событие точно не меньше, а может быть, даже больше, чем изобретение печатного станка. ля тех, кто хочет соединить науку и искусство, в оба дня пройдёт мастер-класс "Музыка космоса". Вдохновение организаторы черпают в традициях русского космизма», — поделилась Лебедева.
По ее словам, ни Фёдоров, ни Циолковский — родоначальники нашей большой космической мысли — не отделяли науку и искусство. Мастер-класс ориентирован на то, чтобы познать космос посредством искусства. Занятия рассчитаны на семейную аудиторию. Ограничения по возрасту гибкие: организаторы ждут детей от 6 лет (тех, кто уже умеет читать), но в сопровождении родителей можно и младше. Однако стоит поторопиться: интерактив требует малых групп.