Life.ru запустил спецпроект «Байконур: взламывая тишину» к Неделе космоса
Life.ru подготовил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину», приуроченный к Неделе космоса, который позволяет увидеть изнутри процесс запуска ракеты.
В основу проекта Life.ru лег запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», отправившей новый экипаж к Международной космической станции. Зрители могут в формате 360° увидеть пространство вокруг, приблизить детали, разглядеть лица, увидеть работу инженеров и услышать живой интершум без телевизионной дистанции и закадровой стерильности.
«Байконур: взламывая тишину» показывает маршрут, который проходит экипаж за несколько часов до выхода в космос. Подготовлено шесть ключевых точек — от последних приготовлений до момента старта. Это центр подготовки космонавтов, где проходят финальный медосмотр, проверка систем и короткий доклад о готовности. Далее идет ангар, где ракета еще находится в горизонтальном положении. После этого можно попасть на стартовую площадку и в основание ракеты, а после увидеть обратный отсчет до запуска.
Спецпроект дает возможность оказаться внутри события, которое для многих является недосягаемым, и пережить его изнутри с эффектом присутствия.
