Россиянам рассказали, почему 108 минут в космосе изменили мир сильнее

Инженер Матасов: после полета Гагарина изменилось всё

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин не просто «слетал и вернулся». За 108 минут (или 106 — точность теряется в истории) человечество перешло в новую эпоху.





Аэрокосмический инженер Никита Матасов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему первый полёт в космос сопоставим по значимости с изобретением письменности и как страх перед «безумием в невесомости» заставил конструкторов спрятать ручное управление под секретный код.





«Космическая эра не просто добавила ещё одну дату в календарь, а запустила механизм ускорения научно-технического прогресса на всей планете. То, на что раньше ушли тысячелетия, после 12 апреля 1961 года стало занимать десятилетия. Юрию Гагарину предшествовала целая армия четвероногих "космонавтов". В околоземное пространство запускали около 45 собак. И только после успешного полёта Белки и Стрелки, когда система жизнеобеспечения подтвердила свою работу, стало понятно: пришло время запустить разумное существо», — сказал эксперт.

«Космический аппарат летел в автоматическом режиме. Гагарину дали с собой специальный конвертик. Там была задача, решив которую (только в здравом уме), можно было разблокировать вручное управление корабля. Это была подстраховка на случай нештатной ситуации. После полета Юрия микроэлектроника и сопутствующие технологии рванули вверх. В космос полетел человек — и мир ускорился навсегда», — резюмировал Матасов.