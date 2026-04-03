Космос на старте: Как устроен легендарный Гагаринский забег и почему туда хотят попасть 2000 человек

03 апреля 2026, 18:56

В Звёздном городке 25 апреля пройдёт 56-й Гагаринский забег. Участников ждёт не просто спортивное соревнование, а редкая возможность оказаться на закрытой территории Центра подготовки космонавтов, пообщаться с действующими космонавтами и прикоснуться к истории.





О том, как менялся традиционный старт с момента своего основания и почему в этом году организаторы запустили онлайн-формат, в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель проекта «Гагаринский забег» Павел Шестаков.



По его словам, главное отличие Гагаринского забега от множества других спортивных мероприятий — это глубокая историческая преемственность.





«Сейчас появляется очень много различных спортивных мероприятий, но забегов, которые носят именно такую исторческую ценность и связь поколений немного. Забег зародился ещё в советское время в одном из центров космической отрасли, и это накладывает на него особую ответственность. Одной из главных «фишек» мероприятия является локация. Звёздный городок — территория режимная, и попасть туда обычному туристу практически невозможно. Именно это привлекает сотни любителей бега», — отметил руководитель проекта.

«Уже больше полутора сотен участников со всей России и стран СНГ зарегистрированы. Участнику необходимо пройти регистрацию на специальной платформе, в период с 12 по 25 апреля пробежать выбранную дистанцию — от 1 до 21 км — и загрузить трек со временем. После 25 апреля участнику пришлют стартовый пакет: номер, сертификат, медаль и футболку», — объяснил собеседник.