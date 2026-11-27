27 ноября 2026, 15:58

Начальник Мособлпарка: в Подмосковье отметят День матери с конкурсами и играми

Фото: iStock/Preto_perola

В преддверии Дня матери подмосковные парки подготовили насыщенную праздничную программу. Куда пойти и что посмотреть?





Начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева в беседе с «Радио 1» сообщила, что 29 ноября мероприятия пройдут на пятидесяти парковых территориях региона. Гостей ждут 160 мероприятий и 102 активности: от семейных игр и викторин до мастер-классов, где можно своими руками сделать подарок для мамы.





Парк «Раздолье» (Одинцовский городской округ)

Анимационная программа «Вальс для милых мам»,

Мастер-класс от визажистов и чаепитие,

Аквагрим «Моя мама — самая красивая»,

Конкурс «Моя мама самая-самая»,

Творческие мастер-классы: подарки для мам, цветы акварелью, украшения своими руками.





Парк «Ёлочки» (Домодедово)

Семейная игра «Тёплые мамины ручки»,

Интерактив: угадать блюдо по ингредиентам на экране,

Игра на логику: разгадать слова и фразы по картинкам.





Городской парк Красногорска

Мастер-класс по созданию поздравительных открыток,

Анимационная программа «Пока мама хозяюшка»,

Детская викторина «Что имеет моя мама».

«Каждый парк формирует культурную программу и праздничные мероприятия в соответствии с запросом жителей и гостей региона, поэтому зимний сезон у нас пройдёт достаточно насыщенно, как обычно, ярко, интересно. Полный список парков и активностей опубликован на официальных ресурсах Мособлпарка — в Telegram-канале и канале Max, а также на каналах отдельных парковых территорий», — резюмировала Уциева.