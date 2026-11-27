«160 мероприятий и 102 активности»: Как в Подмосковье отметят День матери
Начальник Мособлпарка: в Подмосковье отметят День матери с конкурсами и играми
В преддверии Дня матери подмосковные парки подготовили насыщенную праздничную программу. Куда пойти и что посмотреть?
Начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева в беседе с «Радио 1» сообщила, что 29 ноября мероприятия пройдут на пятидесяти парковых территориях региона. Гостей ждут 160 мероприятий и 102 активности: от семейных игр и викторин до мастер-классов, где можно своими руками сделать подарок для мамы.
Парк «Раздолье» (Одинцовский городской округ)
- Анимационная программа «Вальс для милых мам»,
- Мастер-класс от визажистов и чаепитие,
- Аквагрим «Моя мама — самая красивая»,
- Конкурс «Моя мама самая-самая»,
- Творческие мастер-классы: подарки для мам, цветы акварелью, украшения своими руками.
Парк «Ёлочки» (Домодедово)
- Семейная игра «Тёплые мамины ручки»,
- Интерактив: угадать блюдо по ингредиентам на экране,
- Игра на логику: разгадать слова и фразы по картинкам.
Городской парк Красногорска
- Мастер-класс по созданию поздравительных открыток,
- Анимационная программа «Пока мама хозяюшка»,
- Детская викторина «Что имеет моя мама».
«Каждый парк формирует культурную программу и праздничные мероприятия в соответствии с запросом жителей и гостей региона, поэтому зимний сезон у нас пройдёт достаточно насыщенно, как обычно, ярко, интересно. Полный список парков и активностей опубликован на официальных ресурсах Мособлпарка — в Telegram-канале и канале Max, а также на каналах отдельных парковых территорий», — резюмировала Уциева.