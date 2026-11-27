Проверку на рак полости рта в Подмосковье прошли более 310 тысяч человек
Свыше 310 тысяч пациентов прошли онкоскрининг полости рта в стоматологических поликлиниках Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Обследование проводится бесплатно в рамках приёма у стоматолога. Оно позволяет выявлять патологические изменения тканей на ранних стадиях.
«Из более чем 310 тысяч человек, прошедших диагностику, рак заподозрили у 112. Их направили на консультацию к онкологу», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Люминесцентная стоматоскопия — безболезненная процедура. Врач направляет в полость рта люминесцентную лампу и видит, есть от отклонения от нормы: такие участки светятся иначе.