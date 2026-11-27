В уборе снега в Подмосковье участвуют более 7000 дворников
Свыше семи тысяч дворников задействовали в уборке снега в Московской области, они заступили на смену в шесть утра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Дворники расчищают общественные пространства, пешеходные зоны и дворы. О своей работе рассказал сотрудник МБУ «ЖКХ и Благоустройство» Власихи Семён Тульчинский.
«Наш основной инструмент — это снегоуборочные лопаты, но при необходимости используем и ломы, и снегоотбрасыватели. Ну и конечно, никуда без тракторов, погрузчиков и роторов. В общем, тяжело, но мы готовы к трудностям и оперативно с ними справляемся», — заявил Тульчинский.В настоящее время коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме. Они ликвидируют последствия мощного трёхдневного снегопада, который принёс в столичный регион балканский циклон Wilka.