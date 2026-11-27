27 ноября 2026, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше семи тысяч дворников задействовали в уборке снега в Московской области, они заступили на смену в шесть утра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Дворники расчищают общественные пространства, пешеходные зоны и дворы. О своей работе рассказал сотрудник МБУ «ЖКХ и Благоустройство» Власихи Семён Тульчинский.





«Наш основной инструмент — это снегоуборочные лопаты, но при необходимости используем и ломы, и снегоотбрасыватели. Ну и конечно, никуда без тракторов, погрузчиков и роторов. В общем, тяжело, но мы готовы к трудностям и оперативно с ними справляемся», — заявил Тульчинский.