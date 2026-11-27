Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 ноября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 890 тысяч машин. Это на 16% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.