«22 секунды — два штрафа»: Адвокат объяснил законность двойных штрафов на дороге
Верховный суд России подтвердил законность назначения повторных штрафов за превышение скорости, даже если камеры расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Спор возник по инициативе транспортной компании из Воронежа. Она пыталась оспорить два постановления о штрафах, которые ее автобус получил с разницей в 22 секунды за однотипное нарушение. Однако Верховный суд РФ занял однозначную позицию: каждое превышение скорости, зафиксированное отдельной камерой, является самостоятельным правонарушением, даже если между ними прошло менее минуты.
Адвокат Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» подтвердил законность такой практики, пояснив, что ключевым аргументом является разное время и место фиксации каждого нарушения.
«Это решение законно, поскольку здесь объективная сторона административного правонарушения говорит о том, что время и место совершения разные. Поэтому образуется два состава, два правонарушения и, следовательно, два штрафа. Здесь каких-либо проблем нет», — объяснил он.
Эксперт также отметил, что у водителя была возможность исправиться, сбросив скорость и поехав в разрешенном ритме, однако он этого не сделал.
«Поэтому однозначно здесь два штрафа, два нарушения», — подчеркнул Рождественский.
На вопрос о том, на какой ответ рассчитывала транспортная компания, оспаривая решение вплоть до Верховного суда, адвокат предположил, что это была стратегическая попытка создать прецедент для обжалования других аналогичных штрафов.
«Это их право — реализовать свою защиту максимально, дойти до последней инстанции», — резюмировал адвокат.