Жителя Крыма оштрафовали на 30 тысяч рублей за украинские песни у магазина

21 октября 2025, 10:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Крыму мужчину оштрафовали за прослушивание украинских песен возле сельского магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Как оказалось, 57-летний житель села Октябрьское Игорь П. получил обвинение по статье о дискредитации Вооружённых сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По информации следствия, в сентябре он включал украинские песни у магазина «Кормилец».



На заседании Первомайского районного суда Игорь признал вину и извинился за своё поведение. Суд учёл раскаяние и назначил минимальное наказание — штраф в размере 30 тысяч рублей.

