В Таиланде арестовали мужчину за услуги по увеличению пениса

21 октября 2025, 18:28

В Бангкоке арестовали мужчину за проведение медицинских процедур без лицензии

Фото: Istock/Makidotvn

Полиция Бангкока задержала 51-летнего тайца по имени Питтайя. Он незаконно проводил процедуры по увеличению пениса и обрезанию, которые рекламировал в TikTok. Об этом информирует издание Thaiger.