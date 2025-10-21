В Таиланде арестовали мужчину за услуги по увеличению пениса
Полиция Бангкока задержала 51-летнего тайца по имени Питтайя. Он незаконно проводил процедуры по увеличению пениса и обрезанию, которые рекламировал в TikTok. Об этом информирует издание Thaiger.
Сообщается, что подозреваемый предлагал услуги без медицинской лицензии. Он договаривался о встречах с клиентами через интернет и проводил процедуры в частных домах или в своём автомобиле.
Полицейские задержали мужчину, когда он собирался провести очередную процедуру. При обыске автомобиля они нашли 39 предметов. Среди них были хирургические инструменты, анестетики, медицинские принадлежности и жемчужные бусины.
Питтайя признался, что не имеет медицинского образования и обучался «по интернету». По его словам, он занимался этим около года. Он считал свои услуги «удобными и доступными» для клиентов. Теперь «доктору» грозит до трёх лет тюрьмы или штраф за незаконную медицинскую практику.
