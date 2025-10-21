Юрист прокомментировал закон о включении декрета в пенсионный стаж
Инициатива включить время ухода за ребенком в пенсионный стаж без ограничений является социально важной и актуальной. Такое мнение «Известиям» выразил управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.
Как отметил юрист, этот законопроект полностью соответствует целям демографической политики России. Одним из ключевых моментов является установление минимального срока официальной работы до ухода в декрет. Хотя точные цифры еще не определены, среди возможных вариантов называются полгода, один или два года.
Эксперт подчеркнул, что инициатива имеет ряд ограничений: она учитывает период ухода за ребенком только для формирования стажа, но не увеличивает размер самой пенсии. Кроме того, закон не защитит женщин, работающих неофициально, что указывает на необходимость дальнейшей законодательной работы.
Кузьмин также выступил за распространение действия законопроекта на самозанятых граждан, а также на отцов, бабушек и дедушек, которые по Трудовому кодексу могут оформить отпуск по уходу за ребенком. Финансирование этих мер, по его мнению, должно лечь на федеральный бюджет.
