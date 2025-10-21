Юрист прокомментировал закон о включении декрета в пенсионный стаж

21 октября 2025, 15:25

Юрист Кузьмин поддержал идею о включении декретного отпуска в пенсионный стаж

Фото: istockphoto / galitskaya

Инициатива включить время ухода за ребенком в пенсионный стаж без ограничений является социально важной и актуальной. Такое мнение «Известиям» выразил управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.