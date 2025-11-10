«Ты не узнаёшь меня?»: мужчина спустя 30 лет нашел отца в секте Виссариона. Что он сказал на шоу «Малахов» и как сейчас живут сектанты?
Житель Санкт-Петербурга Антон Скибинский отправился в глухую тайгу Красноярского края, чтобы разыскать родного отца, который пропал из его жизни более 30 лет назад. Мужчина ушёл из семьи, чтобы присоединиться к общине Виссариона — религиозного движения, провозгласившего своего лидера «воплощением Христа». О поисках отца, судьбе бывших последователей и том, как сегодня живёт «Город Солнца» после ареста его основателя, расскажет «Радио 1».
Отца увела вера: как всё началосьПо словам Антона, его отец — Герман Середа — покинул семью в конце 1990-х годов. После ухода он перестал выходить на связь и, как позже выяснилось, поселился в одной из деревень Красноярского края, где последователи Виссариона строили собственный «идеальный мир».
«Я запомнил его таким высоким, худым, всегда бороду носил, длинные волосы», — рассказал мужчина.Середа стал одним из тысяч людей, которые в 90-е годы оставили прежнюю жизнь, продав имущество и отправившись в тайгу, чтобы построить «Обитель рассвета» — как сами последователи называют свой «Город Солнца».
В сентябре 2020 года в общине прошли обыски. Духовного лидера движения Виссариона (Сергея Торопа) арестовали и в 2025 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 40 миллионов рублей компенсации пострадавшим. Следствие признало его виновным в создании организации, посягающей на личность и права граждан.
«Мы до сих пор не знаем, что мы сделали. Это всё фантазия следователей», — говорили члены общины в суде.После ареста лидера многие семьи, чьи родственники десятилетиями жили в тайге, получили надежду на воссоединение.
Поиски спустя 30 летАнтон вместе со съёмочной группой шоу «Малахов» отправился в Красноярский край, чтобы найти отца. Он вспоминает, как ребёнком провёл с ним одно лето в общине.
«После первого класса он забрал меня на лето. Он ездил пробивать почву, как там вообще живётся, помогать, отстраиваться», — вспоминает Антон.Скибинский рассказал о переживаниях матери. Она боялась, что сын навсегда остается в общине, поэтому забрала его оттуда. Однако отец мальчика остался там, после чего их связь оборвалась.
«Все эти 30 лет я живу с мыслью, как он там, жив или нет», — сказал мужчина.
Местные жители вспоминали о людях, ушедших в секту, но подтвердить судьбу Германа Середы никто не смог. Бывший лесничий рассказал Антону о «Городе Солнца» Виссариона и возможном местонахождении его отца. По его словам, община Виссариона появилась здесь в 1993–1994 годах. Они строили длинный дом почти на берегу, а сами называли себя «горцами» — якобы высшей кастой, куда попасть можно было только с разрешения руководства.
«Твой отец, может, даже на горе живёт, я не знаю. Как он уехал сюда, так и от него ни слуху, ни вестей», — рассказал лесничий.Ранее, до ареста Виссариона, лесничий иногда приезжал на территорию общины, где встречал самого лидера и его приближенных.
Репортаж из Города Солнца: жизнь после ареста лидераСъемочная группа программы побывала в Городе Солнца — закрытом поселении последователей Виссариона. Попасть туда сегодня крайне сложно — журналисты не допускаются, а местные жители стараются не общаться с приезжими.
На въезде установлена надпись: «Прими надежду, всяк сюда входящий». Несмотря на небольшой размер — около 300 жителей, — поселение по-прежнему называют «городом». В поселении нет электричества, и каждый обитатель пользуется солнечными батареями, аккумуляторами и генераторами.
Многие продолжают соблюдать традиции, заложенные самим Виссарионом: службы проходят по определённым часам — в 8, 11, 14, 17 и 20 часов. Колокол звонит 14 раз — по числу дня рождения лидера.
«Учителя нет — но вера осталась»Сегодня в «Городе Солнца» не осталось лидера, который бы заменил Виссариона. Однако его последователи уверяют, что продолжают жить «по заветам Учителя», сохраняя внутреннюю дисциплину и веру.
Несмотря на арест и суд, Город Солнца продолжает существовать. Люди живут трудом, занимаются земледелием, строят новые дома и избегают контакта с внешним миром.
Как люди жили в общине ВиссарионаБывший участник общины Виссариона Эдуард Мизгирев поделился воспоминаниями о жизни в так называемом «Городе Солнца». По его словам, идентифицировать людей в общине было непросто: у многих вместо фамилий были клички.
«Николай Питерский, Эдик Вологодский. Могли отправить в другую деревню, переселить, сказать: "Вот ты будешь жить теперь там», — поделился он.Он вспоминает, что раз в месяц мужчины общины поднимались на гору для строительных работ на территории «Города Солнца». Палатки, где они жили, могли вмещать до 200 человек, однако это не пугало жителей. Со временем Эдуард понял, что результаты их труда — вложенные силы, деньги, здоровье — оказались оформлены на узкий круг лиц.
«Молодость была оставлена там, здоровье было оставлено. Мы остались без денег, без жилья. А сейчас, под старость, я остался у разбитого корыта и вынужден вести кочевой образ жизни, постоянно где-то снимать жильё», — признаётся он.Эти воспоминания оставили у бывшего участника общины тяжелые психологические последствия.
Встреча после долгих лет разлуки: первые слова отца и сынаАнтон, который долгие годы искал своего отца Германа Середу, наконец смог встретиться с ним. Однако попасть к отцу оказалось непросто.
«Может, его и не быть дома. Он такой человек, что не хочет ни с кем общаться», — рассказала местная жительница.Тем не менее после долгого ожидания встреча состоялась. Герман не сразу узнал сына. Увидев незнакомца, он испугался.
«Да блин, ну ты что, не узнаёшь меня? Ты не узнаёшь меня?» — спросил Антон.Но вскоре Середа все же признал Скибинского, начал просить прощения и признался, что очень рад его видеть.