«Ты не узнаёшь меня?»: мужчина спустя 30 лет нашел отца в секте Виссариона. Что он сказал на шоу «Малахов» и как сейчас живут сектанты?

10 ноября 2025, 16:45

Герман Середа с семьей (фото: Кадр из программы «Малахов»)

Житель Санкт-Петербурга Антон Скибинский отправился в глухую тайгу Красноярского края, чтобы разыскать родного отца, который пропал из его жизни более 30 лет назад. Мужчина ушёл из семьи, чтобы присоединиться к общине Виссариона — религиозного движения, провозгласившего своего лидера «воплощением Христа». О поисках отца, судьбе бывших последователей и том, как сегодня живёт «Город Солнца» после ареста его основателя, расскажет «Радио 1».





Содержание Отца увела вера: как всё началось Поиски спустя 30 лет Репортаж из Города Солнца: жизнь после ареста лидера «Учителя нет — но вера осталась» Как люди жили в общине Виссариона Встреча после долгих лет разлуки: первые слова отца и сына

Отца увела вера: как всё началось

«Я запомнил его таким высоким, худым, всегда бороду носил, длинные волосы», — рассказал мужчина.

Фото: кадр из программы «Малахов»

«Мы до сих пор не знаем, что мы сделали. Это всё фантазия следователей», — говорили члены общины в суде.

Поиски спустя 30 лет

«После первого класса он забрал меня на лето. Он ездил пробивать почву, как там вообще живётся, помогать, отстраиваться», — вспоминает Антон.

«Все эти 30 лет я живу с мыслью, как он там, жив или нет», — сказал мужчина.

Антон Скибинский (фото: кадр из программы «Малахов»)



«Твой отец, может, даже на горе живёт, я не знаю. Как он уехал сюда, так и от него ни слуху, ни вестей», — рассказал лесничий.

Репортаж из Города Солнца: жизнь после ареста лидера

«Учителя нет — но вера осталась»

Сергей Тороп (фото: кадр из программы «Малахов»)



Как люди жили в общине Виссариона

«Николай Питерский, Эдик Вологодский. Могли отправить в другую деревню, переселить, сказать: "Вот ты будешь жить теперь там», — поделился он.

«Молодость была оставлена там, здоровье было оставлено. Мы остались без денег, без жилья. А сейчас, под старость, я остался у разбитого корыта и вынужден вести кочевой образ жизни, постоянно где-то снимать жильё», — признаётся он.

Встреча после долгих лет разлуки: первые слова отца и сына

«Может, его и не быть дома. Он такой человек, что не хочет ни с кем общаться», — рассказала местная жительница.

«Да блин, ну ты что, не узнаёшь меня? Ты не узнаёшь меня?» — спросил Антон.