В России рассказали о новых правилах строительства частных домов через эскроу
С 1 марта 2025 года начал действовать федеральный закон № 186‑ФЗ, регулирующий использование счетов эскроу при строительстве индивидуальных жилых домов на участках граждан. Теперь средства заказчика будут храниться на специальном счете до завершения строительства и регистрации права собственности на дом.
Подрядчики обязаны раскрывать информацию о своей деятельности на портале строим.дом.рф: данные об организации, доступных проектах и заключенных договорах, включая сроки и качество исполнения.
Эскроу-счет — это банковский инструмент, который обеспечивает защиту средств заказчика: подрядчик получает оплату только после сдачи объекта. Ранее такая схема уже применялась в строительстве многоквартирных и малоэтажных жилых комплексов.
Использовать эскроу при индивидуальном жилищном строительстве можно, если участок находится в собственности, аренде или безвозмездном пользовании. В сделке участвуют три стороны: заказчик, подрядчик и банк-агент. Список уполномоченных банков доступен на сайте Банка России.
Схема работы проста: выбирается подрядчик и проект, заключается договор, открывается эскроу-счет и перечисляются средства. Банк «замораживает» деньги до окончания строительства, после чего подрядчик получает оплату.
Читайте также: