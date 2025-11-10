В России рассказали о новых правилах строительства частных домов через эскроу

10 ноября 2025, 12:44

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

С 1 марта 2025 года начал действовать федеральный закон № 186‑ФЗ, регулирующий использование счетов эскроу при строительстве индивидуальных жилых домов на участках граждан. Теперь средства заказчика будут храниться на специальном счете до завершения строительства и регистрации права собственности на дом.