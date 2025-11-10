«Южный циклон и северо-западный фронт»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и регион в ближайшее время

10 ноября 2025, 14:02

Синоптик Шувалов: температура в Москве и регионе начнет снижаться

Фото: iStock/Serjio74

Ноябрь продолжается, и положительные температуры медленно переходят в холодный предзимний фронт.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в Москве и области чувствительно пошла вниз и всю неделю продержится в районе +5, +6 градусов.





«Ночные температуры достигнут максимум +3 градусов, кое-где ожидаются заморозки. Вся неделя будет пасмурная, но осадки придутся на среду, когда к северу подтянется облачная дождливая зона южного циклона. В пятницу, когда Московская область будет проходить фронт северо-запада, появятся уже предзимние похолодания, и запахнет снегом», — сказал он.

«При этом в течение зимы не исключены резкие скачки в температурном режиме, то есть от резких холодов до сильных потеплений», — отметил Шувалов.