Работа в Госдуме помешала Анатолию Вассерману носить его визитную карточку

10 ноября 2025, 15:21

Вассерман объяснил, почему перестал носить разгрузочный жилет

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что работа депутата отнимает много свободного времени и требует больших интеллектуальных усилий. Из-за нехватки времени на прогулки он даже перестал носить свой «разгрузочный» жилет. Слова журналиста приводит НСН.





Вассерман пояснил, что депутат проводит долгие часы в кабинете и на заседаниях. Даже в отпуске парламентариям часто приходится решать рабочие задачи.

«Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без чёткого плана. Поэтому разного рода непредвиденных обстоятельств у меня стало гораздо меньше, не нужно таскать с собой много всякого», — рассказал депутат.

