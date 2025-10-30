Луков день 31 октября: как сохранить здоровье и не привлечь бедность, народные приметы

30 октября 2025, 13:30

Фото: istockphoto / Smileus

31 октября на Руси считали особенным днём. Осень прощалась с теплом, природа замирала перед зимним сном, а люди отмечали Луков день — праздник, посвящённый апостолу Луке, врачу, евангелисту и первому иконописцу. Это время было наполнено обрядами, наблюдениями и строгими правилами, которые помогали встретить зиму с чистыми мыслями и крепким здоровьем. О том, что ​можно и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Какой церковный праздник отмечают 31 октября Лука — покровитель живописцев и врачей Народные традиции Лукового дня Что нельзя делать 31 октября Что можно делать 31 октября в Луков день Народные приметы и наблюдения 31 октября

Какой церковный праздник отмечают 31 октября

Лука — покровитель живописцев и врачей

Народные традиции Лукового дня

Что нельзя делать 31 октября

переедать. Считалось, что пища мешает луку «вытянуть» болезни из организма;

давать в долг и просить взаймы. Одолженные деньги или вещи могли «унести» удачу и привязать к дому бедность;

оставлять бельё на улице после заката. В ночь на Луку, по поверьям, по земле ходят духи, и вещи, оставленные на воздухе, могут впитать их тревогу;

ходить в лес. Там в этот день «гуляют» нечистые силы, заманивающие путников;

рубить деревья и колоть дрова. Природа засыпает, и любое вмешательство в её покой считалось грехом;

ссориться и кричать. Любой гнев, проявленный в этот день, «прилипает к дому» на весь год;

знакомиться. Люди, встреченные в этот день, могли принести с собой неприятности или «задержать судьбу»;

устраивать свадьбы и сватовства. Считалось, что такие союзы будут короткими и беспокойными.

Что можно делать 31 октября в Луков день

собрать семью за ужином. Вечером накрывали стол, ставили зажжённую свечу и вспоминали умерших родных;

зажечь огонь. Свеча или костёр символизировали победу света над тьмой. В старину через огонь прыгали, «сжигая болезни», а теперь просто сидят у тепла, думая о добром;

навести порядок в доме. Это было символом внутреннего очищения. Считалось, что вымытые окна и чистые углы отпугивают недуги.

Народные приметы и наблюдения 31 октября