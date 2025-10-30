Луков день 31 октября: как сохранить здоровье и не привлечь бедность, народные приметы
31 октября на Руси считали особенным днём. Осень прощалась с теплом, природа замирала перед зимним сном, а люди отмечали Луков день — праздник, посвящённый апостолу Луке, врачу, евангелисту и первому иконописцу. Это время было наполнено обрядами, наблюдениями и строгими правилами, которые помогали встретить зиму с чистыми мыслями и крепким здоровьем. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечают 31 октябряВ православном календаре 31 октября посвящён памяти святого апостола и евангелиста Луки — ученика Христа, автора третьего Евангелия и книги Деяний святых апостолов.
Лука родился в сирийской Антиохии в I веке. Он с юности увлекался медициной, философией, иудейским богословием и живописью. Услышав о Спасителе, отправился в Палестину, где стал го верным учеником и свидетелем распятия и воскресения. Именно ему и спутнику Клеопе Христос впервые явился после воскресения — по пути в селение Еммаус.
Своё Евангелие Лука написал где-то в 62 - 63 годах, стремясь изложить события земной жизни Иисуса в точной хронологической последовательности. Именно благодаря Луке сохранились многие эпизоды, не упомянутые другими евангелистами, в том числе рассказы о детстве Христа. Писание стало третьей книгой Нового Завета.
Луке также принадлежит книга Деяний святых апостолов — продолжение евангельской истории, описывающее распространение христианства и становление первых общин. Святой сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях, а после его гибели продолжил проповедь в Ахаии, Египте, Ливии и Фиваиде.
Скончался Лука в возрасте 84 лет в греческих Фивах, приняв мученическую смерть. Его мощи хранятся в итальянской Падуе, в базилике Святой Иустины.
Лука — покровитель живописцев и врачейОсобая страница в жизни святого — иконопись. По преданию, именно Лука первым написал иконы Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла. Увидев созданный им образ, Богородица благословила его труд.
Кроме того, до обращения к вере он лечил людей. Поэтому святого Луку почитают как покровителя живописцев и врачей. Его кисти приписывают чудотворные иконы — Тихвинскую, Иверскую и Владимирскую, особо чтимые в православной традиции.
Народные традиции Лукового дняВ народе праздник 31 октября называли Лука Голодный или Луков день. Считалось, что в этот день нельзя предаваться излишествам за столом — переедание могло обернуться скудным годом. Крестьяне устраивали скромные трапезы, но обязательно включали в них лук — символ здоровья, защиты и очищения. Его ели в свежем виде, пекли пироги с начинкой или варили густой луковый суп.
Считалось, что луковица, съеденная в этот день, вытягивает из тела болезни и «запечатывает» силу на всю зиму. На ярмарках продавали связки лука, но главной целью было не продать, а самому съесть хотя бы немного. В народе говорили: «Съесть лук — избавиться от мук» и «Лук от семи недуг».
Девушки устраивали луковые гадания. Если при очистке луковицы попадались три слоя шелухи — это сулило скорую свадьбу. Шелуху не выбрасывали: её сушили и хранили до Пасхи, загадывая желание. Если она сохранялась до весны — считалось, что загаданное исполнится.
Кроме того, связки лука развешивали у дверей и окон, чтобы защитить дом от нечистой силы и дурного глаза. Луков день символически завершал осень и открывал «тёмную половину года» — время покоя, раздумий и внутреннего очищения. Люди верили, что в этот день нужно соблюдать равновесие: не шуметь, не ругаться и не нарушать покой природы.
Что нельзя делать 31 октябряСогласно народным поверьям, Луков день требовал соблюдения ряда строгих запретов. Они касались не только поведения, но и бытовых мелочей.
Основные запреты на 31 октября:
- переедать. Считалось, что пища мешает луку «вытянуть» болезни из организма;
- давать в долг и просить взаймы. Одолженные деньги или вещи могли «унести» удачу и привязать к дому бедность;
- оставлять бельё на улице после заката. В ночь на Луку, по поверьям, по земле ходят духи, и вещи, оставленные на воздухе, могут впитать их тревогу;
- ходить в лес. Там в этот день «гуляют» нечистые силы, заманивающие путников;
- рубить деревья и колоть дрова. Природа засыпает, и любое вмешательство в её покой считалось грехом;
- ссориться и кричать. Любой гнев, проявленный в этот день, «прилипает к дому» на весь год;
- знакомиться. Люди, встреченные в этот день, могли принести с собой неприятности или «задержать судьбу»;
- устраивать свадьбы и сватовства. Считалось, что такие союзы будут короткими и беспокойными.
Что можно делать 31 октября в Луков деньВместе с запретами существовали и традиции, которые следовало исполнить, чтобы привлечь здоровье и благополучие. В этот нужно обязательно съесть лук. Хоть немного — с хлебом, солью, в супе или пироге. Это считалось сильным оберегом от зимних болезней.
Кроме того, 31 октября важно помолиться святому Луке. Особенно — если кто-то из близких болен или переживает трудности. Молитва святому врачу помогала обрести мир в теле и душе.
Что еще можно сделать 31 октября:
- собрать семью за ужином. Вечером накрывали стол, ставили зажжённую свечу и вспоминали умерших родных;
- зажечь огонь. Свеча или костёр символизировали победу света над тьмой. В старину через огонь прыгали, «сжигая болезни», а теперь просто сидят у тепла, думая о добром;
- навести порядок в доме. Это было символом внутреннего очищения. Считалось, что вымытые окна и чистые углы отпугивают недуги.
Народные приметы и наблюдения 31 октябряЛуков день был богат на погодные приметы. По ним крестьяне определяли, какой будет зима:
- много колец в луковице — к суровым морозам;
- кошка моется — к снегу, свернулась клубком — к оттепели;
- яркая луна — к ясным дням, бледная — к дождю;
- комары ещё летают — зима будет мягкой.