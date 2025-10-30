Россиянам рассказали, как отпраздновать Хэллоуин и не загреметь в тюрьму
Демонстрация некоторых видов символики во время празднования Хэллоуина может привести к правовым последствиям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.
По его словам, публичное использование атрибутики, которая может быть связана с движением сатанизма*, является преступлением. Эти действия нарушают статью 20.3 КоАП РФ. При подготовке костюмов и украшений для Хэллоуина следует избегать использования пентаграмм и других символов, которые могут ассоциироваться с запрещённым движением, отметил Зернов.
За нарушение гражданам грозит либо штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. При этом традиционные символы праздника, такие как тыквы и летучие мыши, не подпадают под действие закона.
