Россиянам рассказали, как отпраздновать Хэллоуин и не загреметь в тюрьму

30 октября 2025, 05:23

Юрист Зернов: демонстрация определенной символики в Хэллоуин грозит арестом

Фото: istockphoto / nikkusha

Демонстрация некоторых видов символики во время празднования Хэллоуина может привести к правовым последствиям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.