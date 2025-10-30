Сокращение британской помощи может оставить женщин в Сенегале без контрацепции

30 октября 2025, 11:12

Фото: iStock/gloria mwivanda

Сокращение британской помощи может оставить женщин в Сенегале без доступа к контрацепции. В прибрежном городе Жоаль под угрозой закрытия оказались программы по планированию семьи, которые ранее финансировались из международных источников, сообщает The Guardian.