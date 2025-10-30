Сокращение британской помощи может оставить женщин в Сенегале без контрацепции
Сокращение британской помощи может оставить женщин в Сенегале без доступа к контрацепции. В прибрежном городе Жоаль под угрозой закрытия оказались программы по планированию семьи, которые ранее финансировались из международных источников, сообщает The Guardian.
Британская организация MSI Reproductive Choices, обеспечивавшая женщин бесплатными средствами контрацепции, может приостановить работу после урезания бюджета на развитие. Средства, предназначенные для программы Women’s Integrated Sexual Health (WISH 2), действующей в шести странах Африки, перенаправят на оборонные нужды Великобритании.
По информации MSI, их работа спасала жизни тысяч женщин: в Жоале на одну женщину приходится до десяти беременностей, при этом аборты в стране запрещены. После ухода американского агентства USAID поставки контрацептивов уже начали сокращаться.
Директор MSI в Сенегале Эммануэль Диоп заявил, что прекращение финансирования поставит под угрозу здоровье и безопасность тысяч женщин, подчеркнув, что контрацепция «не роскошь, а жизненная необходимость».
