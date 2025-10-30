В России предложили штрафовать за пропаганду Хэллоуина

30 октября 2025, 12:13

Фото: iStock/winyuu

В России предложили штрафовать кафе, бары и торговые сети за использование атрибутики Хэллоуина или проводящих тематические мероприятия. Так считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление и защиту традиционных ценностей в России.





«Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам», — заявил Иванов в беседе с Life.ru.