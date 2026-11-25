25 ноября 2026, 17:57

Гинеколог Бессараба: у беременной сороколетней есть риск задержки роста плода

Фото: Istock/dolgachov

Термин «старородящая» ушёл в прошлое, а женщины после 40 всё чаще рожают осознанно и благополучно. Почему возраст перестал быть приговором и какие риски всё же остаются?





Врачи Московского областного клинического центра охраны материнства и детства Анна Бессараба и Татьяна Борисова в беседе с «Радио 1» рассказали, что в современной медицине термины «первородящая» и «старородящая» не используются. Более того — они исчезли около 10 лет назад.





«Многие женщины в 40 рожают прекрасно, замечательно, осознанно подходят к планированию беременности, к его ведению, к самим родам. И с ними приятно иметь дело, потому что они прекрасно знают, чего они хотят и зачем они идут» — сказала Анна Бессараба.

«В 40 лет здоровье может немножко быть с нюансами. Всё-таки к этому возрасту мы приобретаем какие-то хронические заболевания, овариальный резерв снижается. Но в целом, если это самопроизвольная беременность, то течение ничем не отличается», — отметила эксперт.

«Со стороны плода — задержка роста плода, хромосомные аномалии, внутриутробные пороки развития. Но если исходно здоровая женщина, то процент выносить и родить благополучное потомство одинаков, что и у женщины тридцати лет», — резюмировала она.